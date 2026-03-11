Babnet   Latest update 19:12 Tunis

حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز 630 شخصا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac50735bc2d1.05806699_ilhkmjoegpqfn.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 18:36
      
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلي على لبنان منذ بدء التصعيد إلى 634 قتيلا، من بينهم 91 طفلا؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ونقلت قناة "الميادين" إشارة الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 634 شخصا، من بينهم 91 طفلا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1586 مصابا.

.

