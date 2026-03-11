حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز 630 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلي على لبنان منذ بدء التصعيد إلى 634 قتيلا، من بينهم 91 طفلا؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.ونقلت قناة "الميادين" إشارة الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 634 شخصا، من بينهم 91 طفلا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1586 مصابا.