نادي اتحاد طنجة يتعاقد مع عبد الحق بن شيخة مدربا للفريق الأول لموسم ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/abdhaqbchikhaaaaa.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 20:09 قراءة: 0 د, 59 ث
      
 أعلن نادي اتحاد طنجة، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف.
 وأعلن نادي اتحاد طنجة، في بلاغ صحفي بالمناسبة، ان هذا التعاقد جاء "في إطار سعي النادي إلى تعزيز العارضة الفنية وقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".
 وسيكون المدرب عبد الحق بن شيخة مرفوقا في مهامه بسيرج رومانو الذي سيتولى منصب مساعد المدرب، ضمن الطاقم الفني للفريق الأول.

 وسبق للمدرب الجزائري أن أشرف على تدريب اتحاد طنجة لموسمين (2015 - 2017)، كما يعتبر من بين المدربين المطلعين على كرة القدم المغربية، بعد ان درب أندية الرجاء، والدفاع الحسني الجديدي، ونهضة بركان، والمغرب التطواني، ومولودية وجدة.
 وكان نادي اتحاد طنجة قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن إنهاء مهام المدرب السابق الإسباني خوسي ميل بيريز كمدرب للفريق الأول، مبرزا أن القرار يأتي "في إطار إعادة هيكلة الإدارة الفنية للنادي خلال المرحلة المقبلة".
  وعين اتحاد طنجة خوسي ميل بيريز في منصب مشرف عام رياضي للنادي، حيث سيتولى مهام "المتابعة والإشراف الفني العام، بما يساهم في دعم استقرار الفريق ومواصلة العمل وفق رؤية النادي الرياضية، والاستفادة من خبرته وكفاءته داخل المنظومة الفنية للنادي".

 ويقبع اتحاد طنجة بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة 15 من البطولة المغربية في المرتبة 12 برصيد 13 نقطة.
ر-هس 
