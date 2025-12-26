Babnet   Latest update 07:51 Tunis

المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e256d8dcb42.73153305_ifljmpenkhqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 07:04
      
يتأهب ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط لاستضافة القمة المرتقبة بين المغرب ومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا «المغرب 2025».

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المغرب و تونس.



تمتلك مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستبث مباراة المغرب ومالي على قنوات beIN Sports MAX 1 و2 و3 بتعليق عربي.

كما تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة «الرياضية المغربية TNT» (بث أرضي)، إضافة إلى إمكانية متابعتها عبر تطبيق beIN Connect.

أرقام وأداء المنتخب المغربي

بعيدًا عن الفوز على جزر القمر بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية، قدّم المنتخب المغربي أداءً تقنيًا لافتًا في السيطرة على الكرة. وأظهرت الإحصائيات أن رفاق سفيان أمرابط نفذوا 647 محاولة تمرير، نجحوا في 582 منها، بنسبة دقة بلغت 90 بالمئة، وهو رقم يعكس تفوقًا تكتيكيًا واضحًا أرهق المنافس.

وفي حال تحقيق الفوز على مالي، سيضمن المغرب التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة تواليًا، كما يطمح رفاق إبراهيم دياز لتحقيق «الثنائية الافتتاحية» (الفوز في أول مباراتين) للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد أعوام 2004 و2019 و2021.

سجل تاريخي مميز

تاريخيًا، يمتلك المغرب سجلًا قويًا في مباريات الجولة الثانية، إذ تجنب الخسارة في 16 مباراة من أصل 19، محققًا ثمانية انتصارات وثمانية تعادلات مقابل ثلاث هزائم فقط. ولم يتعرض للهزيمة في هذا الدور منذ نسخة 2012 أمام الغابون.

كما يتمتع المنتخب المغربي بحصانة خاصة عند استضافة البطولة على أرضه، حيث فاز في نسخته الثانية عام 1988 على الجزائر، وهو إنجاز يسعى لتكراره أمام مالي في مواجهة اليوم.

طموحات منتخب مالي

في المقابل، يُعد المالي لاسين سينايوكو الخطر الأكبر، إذ يسعى لتسجيل هدفه الخامس ليصبح وصيف الهدافين التاريخيين لبلاده في كأس أمم إفريقيا، مستفيدًا من قدراته الهجومية التي مكنته من تسجيل 4 أهداف في آخر 7 مباريات قارية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مالي لم يخسر مطلقًا في مباراته الافتتاحية بكأس أمم إفريقيا، وحافظ على هذا السجل من خلال التعادل مع زامبيا في مباراته الأولى بالمغرب.
Can 2025
