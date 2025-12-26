المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يتأهب ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط لاستضافة القمة المرتقبة بين المغرب ومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا «المغرب 2025».



وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المغرب و تونس **.



أرقام وأداء المنتخب المغربي



سجل تاريخي مميز



طموحات منتخب مالي



تمتلك مجموعة قنواتالقطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستبث مباراة المغرب ومالي على قنواتبتعليق عربي.كما تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة(بث أرضي)، إضافة إلى إمكانية متابعتها عبر تطبيقبعيدًا عن الفوز على جزر القمر بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية، قدّم المنتخب المغربي أداءً تقنيًا لافتًا في السيطرة على الكرة. وأظهرت الإحصائيات أن رفاق سفيان أمرابط نفذوا، نجحوا في، بنسبة دقة بلغت، وهو رقم يعكس تفوقًا تكتيكيًا واضحًا أرهق المنافس.وفي حال تحقيق الفوز على مالي، سيضمن المغرب التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة تواليًا، كما يطمح رفاق إبراهيم دياز لتحقيق(الفوز في أول مباراتين) للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد أعوامتاريخيًا، يمتلك المغرب سجلًا قويًا في مباريات الجولة الثانية، إذ تجنب الخسارة في، محققًامقابلفقط. ولم يتعرض للهزيمة في هذا الدور منذ نسخةأمام الغابون.كما يتمتع المنتخب المغربي بحصانة خاصة عند استضافة البطولة على أرضه، حيث فاز في نسخته الثانية عامعلى الجزائر، وهو إنجاز يسعى لتكراره أمام مالي في مواجهة اليوم.في المقابل، يُعد الماليالخطر الأكبر، إذ يسعى لتسجيل هدفه الخامس ليصبح وصيف الهدافين التاريخيين لبلاده في كأس أمم إفريقيا، مستفيدًا من قدراته الهجومية التي مكنته من تسجيلوتجدر الإشارة إلى أن منتخب مالي لم يخسر مطلقًا في مباراته الافتتاحية بكأس أمم إفريقيا، وحافظ على هذا السجل من خلال التعادل مع زامبيا في مباراته الأولى بالمغرب.