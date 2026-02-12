بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة 17

المجموعة الثانية





السبت 14 فيفري 2026



الأحد 15 فيفري 2026



المجموعة الأولى



الاثنين 16 فيفري 2026



في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام السبت 14 والأحد 15 والاثنين 16 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:سبورتينغ المكنين – النادي القربيالحكم: فؤاد التوتيالقلعة الرياضية – قوافل قفصةالحكم: حسام بولعراستقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيدالحكم: نزار الرياحينسر جلمة – جمعية أريانةالحكم: سمير عونليمستقبل القصرين – أمل بوشمةالحكم: أسامة بن إسحاقالملعب القابسي – جندوبة الرياضيةالحكم: رائد جويروهلال الرديف – اتحاد قصور السافالحكم: محمد العاقلسبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسةالحكم: باسم بلعيداتحاد بوسالم – نادي حمام الأنفالحكم: سفيان الورتانيهلال مساكن – محيط قرقنةالحكم: حسان السالميالهلال الشابي – جمعية مقرينالحكم: خليل الطرابلسيبعث بوحجلة – مكارم المهديةالحكم: فادي بوخريصسكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةالحكم: أحمد كيلانيكوكب عقارب – اتحاد تطاوينالحكم: أمير لوصيف