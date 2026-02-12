Babnet   Latest update 18:14 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة 17

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 17:44 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام السبت 14 والأحد 15 والاثنين 16 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:

المجموعة الثانية

السبت 14 فيفري 2026

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – النادي القربي

الحكم: فؤاد التوتي

الأحد 15 فيفري 2026

ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – قوافل قفصة
الحكم: حسام بولعراس

ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: نزار الرياحي

ملعب جلمة
نسر جلمة – جمعية أريانة
الحكم: سمير عونلي

ملعب القصرين
مستقبل القصرين – أمل بوشمة
الحكم: أسامة بن إسحاق

ملعب قابس
الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
الحكم: رائد جويرو

ملعب الرديف
هلال الرديف – اتحاد قصور الساف
الحكم: محمد العاقل

المجموعة الأولى

الاثنين 16 فيفري 2026

ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
الحكم: باسم بلعيد

ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
الحكم: سفيان الورتاني

ملعب مساكن
هلال مساكن – محيط قرقنة
الحكم: حسان السالمي

ملعب الشابة
الهلال الشابي – جمعية مقرين
الحكم: خليل الطرابلسي

ملعب بوحجلة
بعث بوحجلة – مكارم المهدية
الحكم: فادي بوخريص

ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: أحمد كيلاني

ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
الحكم: أمير لوصيف
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323548

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
يوم فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:26
17:58
15:31
12:40
07:11
05:44
يوم فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
11.83 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
20°-13
18°-11
14°-10
17°-11
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>