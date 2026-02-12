بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة 17
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام السبت 14 والأحد 15 والاثنين 16 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:
المجموعة الثانية
السبت 14 فيفري 2026ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – النادي القربي
الحكم: فؤاد التوتي
الأحد 15 فيفري 2026ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – قوافل قفصة
الحكم: حسام بولعراس
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: نزار الرياحي
ملعب جلمة
نسر جلمة – جمعية أريانة
الحكم: سمير عونلي
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – أمل بوشمة
الحكم: أسامة بن إسحاق
ملعب قابس
الملعب القابسي – جندوبة الرياضية
الحكم: رائد جويرو
ملعب الرديف
هلال الرديف – اتحاد قصور الساف
الحكم: محمد العاقل
المجموعة الأولى
الاثنين 16 فيفري 2026ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
الحكم: باسم بلعيد
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
الحكم: سفيان الورتاني
ملعب مساكن
هلال مساكن – محيط قرقنة
الحكم: حسان السالمي
ملعب الشابة
الهلال الشابي – جمعية مقرين
الحكم: خليل الطرابلسي
ملعب بوحجلة
بعث بوحجلة – مكارم المهدية
الحكم: فادي بوخريص
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: أحمد كيلاني
ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد تطاوين
الحكم: أمير لوصيف
