فتح بحث أمني في شبهة انتهاك حرمة طفل ال3 سنوات داخل روضة أطفال

أكّد المندوب العام لحماية الطفولة، منصف عبد الله، في تصريح لبرنامجعلى إذاعة موزاييك أف أم، اليوم الخميس، أن مصالحبادرت فور تلقي إشعار بشأن شبهة تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى اعتداء جنسي داخل روضة أطفال، باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة في الإبان، في اتجاه كل شخص أو مؤسسة قد تكون لها صلة بالحادثة.وأوضح أن عملا ميدانيا فنيا متواصلا يجري بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، حيث تم فتح، بالتنسيق مع مندوبية حماية الطفولة والهياكل الصحية المختصة في الطب النفسي.وبيّن أن الأبحاث ما تزال جارية، ولا يمكن الخوض في تفاصيلها في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مندوب حماية الطفولة يعمل بالتنسيق مع الوحدات الأمنية، وقد تم سماع الطفل بحضور أخصائي نفسي، مع تأمين الحصة النفسية الأولى له بأحد المستشفيات العمومية.وأضاف أن مصالح الوزارة قامت بالزيارات الميدانية اللازمة إلى الفضاء المعني، مؤكدا أن التحقيقات تشمل مختلف الجوانب ذات الصلة، بهدف إظهار حقيقة ما حصل، مع مراعاة خصوصية الوضعية وحماية مصلحة الطفل الفضلى.