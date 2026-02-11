حنبعل المجبري يسجل في مرمى كريستال بالاس‎









Your browser does not support the video tag.





تمكن لاعب المنتخب الوطني ولاعب فريق برنلي حنبعل المجبري من تسجيل هدف ضد فريق كريستال بالاس في الدوري الانجليزي.وسدد حنبعل المجبري تسديدة قوية ما ذلل الفارق في الدقيقة 40 من الشوط الاول.وانتهت المبارات بفوز برنلي ب3 - 2