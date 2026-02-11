حنبعل المجبري يسجل في مرمى كريستال بالاس
تمكن لاعب المنتخب الوطني ولاعب فريق برنلي حنبعل المجبري من تسجيل هدف ضد فريق كريستال بالاس في الدوري الانجليزي.
وسدد حنبعل المجبري تسديدة قوية ما ذلل الفارق في الدقيقة 40 من الشوط الاول.
وانتهت المبارات بفوز برنلي ب3 - 2
Hannibal Mejbri (🇹🇳 |#Burnley)— Fútbol Nervión (@futbolnervion19) February 11, 2026
marcando el 0-1 contra Crystal Palace#SevillaFC pic.twitter.com/8vs6xRngjM
