سيدي بوزيد : تواصل فعاليات الدورة الرابعة لأيام الترغيب في المطالعة برياض الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e09f7e77971a6.70535538_kqmjhfonlpeig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 23:14
      
تتواصل ببادرة من المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد فعاليات الدورة الرابعة لأيام الترغيب في المطالعة برياض الأطفال وذلك تحت شعار "من قصتي أرسم لوحتي"
وبين مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد سامي براهمي في تصريح لوات أن هذه التظاهرة التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء وتختتم يوم غد الخميس، تهدف الى غرس عادة المطالعة لدى الأطفال ما قبل الدراسة وانفتاح المكتبة على مؤسسات رياض الأطفال بالإضافة إلى إكساب مربيات رياض الأطفال تقنيات وآليات الترغيب في المطالعة لسن ما قبل الدراسة والعمل على تقريب ثقافة الكتاب للطفل.
وقد تضمن برنامج اليوم الافتتاحي ورشات بإحدى رياض الأطفال في المطالعة التفاعلية لقصة "ليلى والذئب" وتلوين مشهد وعرض تنشيطي لجمعية "نجوم للعمل الثقافي.

وتتواصل الأنشطة لفائدة عدد من أطفال الرياض داخل مدينة سيدي بوزيد حيث برمجت ورشات أخرى في التلوين والرسم والقراءة والفقرات التنشيطية.
