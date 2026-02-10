البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).ويتضمّن جدول الاعمال، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء، النظر في مشروعي القانونين التاليين :▪ مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025)▪ مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).كما يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 12 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنّظر في مشروعي القانونين التاليين :▪ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 2025/69)▪ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-Santé" (عدد 2025/70).