الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية

قضتبالإعدام في حقّ شخص تعمّدخلال ما ادّعى أنّهاووفق، فقد اعترف المتهم بما نُسب إليه، مبيّنًا أنّه أقدم على قتل الضحية بدعوى، موضحًا أنّهقبل أن يعمد إلىثم