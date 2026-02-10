الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام في حقّ شخص تعمّد قتل شاب طعنًا بسكين خلال ما ادّعى أنّها رقية شرعية.
ووفق ملفّ القضية، فقد اعترف المتهم بما نُسب إليه، مبيّنًا أنّه أقدم على قتل الضحية بدعوى تلفّظه المتكرر بعبارات مسيئة للجلالة، موضحًا أنّه أوهمه بإجراء رقية شرعية قبل أن يعمد إلى ذبحه ثم التمثيل بجثته عبر توجيه عديد الطعنات.
