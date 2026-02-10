"قطعة من ستار الكعبة" وشخصية عربية بصحبة إبستين تفتح باب التساؤلات

مراسلات إلكترونية وشبهات إضافية



It was revealed that the pieces of the Kaaba cover were used by Epstein as carpets at home. pic.twitter.com/88OL8tTppL — 1880 News (@1880News) February 9, 2026

تفاصيل دقيقة حول القطع المهداة



وصول الشحنة والغموض المستمر



كشفتالمرتبطة بالمدان بارتكابجيفري إبستين، عنيظهر فيها إبستين إلى جانبوتداولت الصورة، ونُشرت يوم الجمعة الماضية ضمنتحت الرقم المرجعي، وتعود إلى سنة. ويظهر في الصورة، إلى جانب إبستين،، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة، وذلك وفق رسالة بريد إلكتروني مرفقة بالصورة.وقد أُرسلت الصورة إلى إبستين منعبر البريد الإلكتروني، وكانت مرفقة برسالة قصيرة جاء فيها:وتُظهر ملامح القطعة الظاهرة في الصورةيُرجّح أنها تعود إلى، وهو ما أثارحول كيفية خروجها ووصولها إلى محيط إبستين، المعروف بضلوعه فيوتظهر الصورة ملتقطة داخل، دون تأكيد ما إذا كان الموقع أحدأو منزل رجل الأعمال الإماراتي، في حين لم تصدربشأن مكان التقاطها أو سياقها.وتتقاطع هذه الصورة معوردت ضمن، تعود إلى، التي تعملوأفادت تلك المراسلات بأن الأحمدي أبلغت إبستين بإهدائهوبحسب المراسلات، تعاونت الأحمدي مع شخص يُدعىلتنظيم شحن، حيث جرى نقلهاعبر، مع استكمال الترتيبات المتعلقةوتُظهر الرسائل تفاصيل دقيقة عن طبيعة القطع، إذ أشارت إلى أن:من داخل الكعبة المشرفة،من الكسوة الخارجية،صُنعت لكنها لم تُستخدم بعد،وقد جرى تصنيف القطعة الثالثة على أنهالتسهيلوقالت الأحمدي في إحدى رسائلها:وبحسب الوثائق، وصلت الشحنة إلى، وذلك بعد سنوات من قضائهوتسجيله رسميًافي الولايات المتحدة.ولم توضّح المراسلاتبين عزيزة الأحمدي وجيفري إبستين، ولاوراء إهدائه، وهو ما يفتح الباب أمامحول هذه القضية.