حضارة تتهاوى، وأمّة أضاعت بوصلتها

لطالما صدع الغرب الملحد رؤوسنا بالحديث عن، ونظّروا لحرية المرأة وحقوق الطفل، وحاربوا الإسلام وشوّهوا المسلمين تحت غطاء. فجندوا صحافتهم المكتوبة والمرئية التي تقودها وتسيطر عليهامن أجل ضرب القيم الحضارية للإسلام وإظهارها في قالب رديء صرنا نخجل منه.فـاستعباد لها، وتخلف، وضرب لحقوق الطفل.الطفل عندهم إذا بلغ سن الرشد، صار من حقه أن يفعل ما يشاء، وليس لأبيه الحق في منعه أو تأديبه.فتحت مسوّغورعاية الطفولة، يمكن للطفل عندهم أن يقاضي أبويه وينتصر على من ربّاه صغيرًا…الأمر عندنا ليس بعيدًا عمّا عندهم. فهذه القوانينتلقّتها أنظمتنا العربية والإسلامية واعتمدتها حلًا بديلًا عن التشريعات الإسلامية في علاقة بالأسرة. فتصدّعت البيوت، وانهارت القيم الأصيلة، وسقطت معهاوباتبديلًا عن المعاشرة بالمعروف، وصارت البيوت تُدار بمنطقبين الزوجة والأولاد مع تراجع كبير لسلطة الأب.الأب الذي كان يمثلوضمانًا لتوازنها صار الآن مجردلإشباع طلبات لا تنتهي…وفي الحقيقة، فحرب الغرب الملحد على المسلمين لم تقف عند هذا المستوى. فقد نجح ساساتهم ومنظّروهم فيبيننا وتقسيمنا مللًا وطوائف يضرب بعضها أعناق البعض. وأكثر ما نجح فيه الغرب الملحد هوالمناهضة لقيمهم، بإلصاق التهم بها وشيطنتها، حتى تحولت الأنظمة العربية عبر أجهزتها الرسمية وإعلامها ومثقفيها إلىلهذه الجماعات، تضربها وتحاربها وتصادر فكرها نيابة عن الغرب.حدث هذا كله بتخطيط محكم من، وبتنفيذ حرفي من الغرب الموالي لها، معمن الأنظمة العربية، حتى باتت يد الصهاينة تتحكم في الخفاء فيلقد كان أسلافنا أكثر ذكاءً في تعاملهم مع هذا الغرب الملحد، وكانوا أعمق فهمًا لغاياته ومخططاته المشبوهة والمهووسة بحب السيطرة والعلو في الأرض. فقد استفاد المسلمون الأوائل من علاقتهم بالغرب، وأثّروا فيهم وتأثروا دون أن يتنازلوا عنففي حينلحماية عرض امرأة احتمت به وصاحت:، نرى اليوم حكام العرب والمسلمين يريقونويبذلون صنوففي إرضاء أسيادهم هناك.يفتحون لهم القصور، وترقص على أقدامهم الجواري، وحتى المساجد دخلوها متبخترين ودنسوا قدسيتها على مرأى ومسمع من العالم بأسره.وأخيرًا، تطل عليناوالمفلس أخلاقيًا ودينيًا لتكشف الوجه الحقيقي لهؤلاء.توثّق لممارسات تخجل منها حتى البهائم.هؤلاء الذين سقطوا فيوباعوا أنفسهم للشيطان، ولبسوا في خلواتهم جلود الوحوش الكاسرة ومصاصي الدماء، يريدون قيادة العالم عبر التسويق لقيم جديدة تتجاوز كل الحدود.قيم، ولا مبادئ، ولا أخلاق، ولا شرائع، وإنما فقطالذي يملك القوة ويدّعي أنه قادر على محق دول من فوق الأرض وإهلاك شعوب بمجرد إشارة.هذا إذن هولقد كفروا في لحظة من التاريخ بكل ما نظّروا له عقودًا من الزمن، وسقطت جميع الأقنعة في وقت واحد.الآن يوجّهون للعالم رسالة جديدة:وهنا تتزاحم الأسئلة:أولسنا؟ فكيف لسقط المتاع ومزبلة الحضارة أن تهيمن وتفرض نفسها على البشرية بكل هذا السقوط والإفلاس؟الحقيقة أننا، وضلّت طريقها، فتاهت وانحدرت إلى قاع سحيق من الدونية وقلة الحيلة والهوان، بسبب تركنا لأمر ربنا بـ. فتطاول المنكر علينا ولم يرقب فينا إلاّ ولا ذمّة.لكن، ما أبشّر به وأراه قريبًا، هوإلى عهدتها التاريخية والحضارية كضرورة إنسانية، في مقابل إفلاس منظومة الغرب.هذه: فالأمم تسقط أخلاقيًا قبل سقوطها عسكريًا، ولا أرى الغرب إلا، ومنتهيًا بقدر الله وسنن التاريخ.