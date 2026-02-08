وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية

“قالوا لي: ما ننجّموش نعدّيوه”



محاولة إسعاف بديلة… لكن دون جدوى



عائلة في وضع اجتماعي هش



“باش نتبعها قانونيًا”



حادثة تعيد الجدل حول الحق في العلاج



مطالب بفتح تحقيق



شهدت منطقةمن ولاية منوبة، يوم الجمعة 6 فيفري، حادثة أليمة تمثّلت في وفاة رضيع يبلغ من العمر، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول الحق في العلاج وظروف التكفّل بالحالات الاستعجالية داخل المؤسسات الصحية العمومية.وفي شهادة مؤثرة أدلت بها لإذاعة، روت والدة الرضيع،، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة ابنها، مؤكدة أن المستشفى رفض التكفّل به بدعوىوأفادت الأم أن رضيعها كان مريضًا منذ يومين، وأن حالته الصحية تدهورت، ما دفعها إلى نقله رفقة والده إلى المستشفى.وقالت:وأضافت أن العائلة حاولت شرح وضعها الاجتماعي الصعب، دون جدوى، مؤكدة أنه تم، ما اضطرها إلى إعادته إلى المنزل.وأوضحت الأم أنها توجّهت لاحقًا إلى صيدلية، حيث تم تمكينها من بعض الأدوية البسيطة، إلا أن حالة الرضيع لم تتحسن.وقالت:وبيّنت نعيمة سباقي أن العائلة تضم، وأنها تعاني من وضع اجتماعي صعب، مشيرة إلى أنها خضعت سابقًا لعملية جراحية على القلب، في حين يعمل زوجها بأجر يومي لا يتجاوز، بالكاد يغطي مصاريف الكراء والحياة الأساسية.وأكدت والدة الرضيع أنها تعتزملكل من تحمّل مسؤولية ما حدث، قائلة:كما أفادت بأنها تنقلت إلى مقر الولاية قبل الحادثة في محاولة لاستخراج دفتر العلاج، دون أن تتمكن من ذلك في الوقت المناسب.وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة نقاشًا متجددًا حول، خاصة بالنسبة للأطفال والرضّع، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة.ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد شدّد، خلال زيارة سابقة إلى أحد المستشفيات العمومية، على أن، معتبرًا أن إنقاذ الأرواح أولوية مطلقة.وتطالب عائلة الرضيع، إلى جانب أصوات إعلامية ومدنية، بفتحلتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في ما يتعلّق بحق الأطفال في النفاذ إلى العلاج، بغضّ النظر عن الوضعية الاجتماعية أو الإدارية لعائلاتهم.