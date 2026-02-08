جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين

طلب، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، الاستقالة من مهامه كرئيسبباريس، وذلك في سياق تحقيق جارٍ بشأن علاقاته بالممول الأمريكيوأفادت، استنادًا إلى رسالة من لانغ، بأن هذا الأخير قرر طلب الاستقالة “تحت الضغط” الذي أعقب الكشف عن علاقاته السابقة بإبستين، مشيرة إلى أن إجراءات تعيين خليفته قد انطلقت فعليًا.وكان مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي قد فتح في وقت سابق تحقيقًا في شبهاتتشمل جاك لانغ وابنته كارولين، على خلفية معطيات جديدة كشفت عن صلاتهما بالممول الأمريكي الراحل.وذكرت الوكالة أن، وزير الخارجية الفرنسي، أخذ طلب الاستقالة بعين الاعتبار وشرع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسمية رئيس جديد لمعهد العالم العربي.ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن يتم استدعاء جاك لانغ إلىلتوضيح طبيعة علاقته بجيفري إبستين، علمًا وأنه كان قد رفض في وقت سابق الاستقالة من منصبه رغم الدعوات المتكررة لذلك.وفي السياق نفسه، استقالت كارولين لانغ، ابنة الوزير السابق، من رئاسة اتحاد منتجي الأفلام وعدد من المناصب الأخرى، عقب الكشف عن ارتباط اسم العائلة بوثائق تتعلق بإبستين.يُذكر أن جيفري إبستين وُجّهت إليه سنة 2019 تهم الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا داخل زنزانته في جويلية من العام نفسه، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أنه انتحر.