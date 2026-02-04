بعد مقتل القذافيين... التقسيم أبغض الحلال لليبيا
بقلم الأستاذ يوسف بن عثمان
بين يوم 20 أكتوبر 2011، تاريخ مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، ويوم 3 جانفي 2026، تاريخ مقتل نجله الأقرب إليه والذي كان يُعدّه لخلافته، لم تنجح ليبيا في الحفاظ على كيانها كـ«الجماهيرية العربية الليبية». خمسة عشر عامًا تقريبًا من الفوضى السياسية والأمنية كانت كفيلة بتفكيك الدولة، وضرب نسيجها الاجتماعي، وتحويل حلم الاستقرار إلى سراب دائم.
منذ سقوط النظام السابق، سالت أودية من دماء الليبيين، وتشير تقديرات غير رسمية إلى سقوط أكثر من 30 ألف قتيل منذ 2011، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والنازحين. عشرات الحكومات الانتقالية، ومجالس رئاسية، وشخصيات سياسية محلية وأجنبية، حاولت دون جدوى إخراج البلاد من أزمتها. وكما قال المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون سنة 2015:
«ليبيا لا تعاني من غياب الحلول، بل من غياب الإرادة لتنفيذها».
مع انهيار مؤسسات الدولة، عادت القبلية لتكشر عن أنيابها، وأصبحت الهوية القبلية في كثير من المناطق أقوى من هوية الدولة. استُبيحت البلاد من الغريب قبل القريب، وتدفقت التدخلات الخارجية، كلٌّ يبحث عن موطئ قدم أو حصة من الثروات الليبية، التي تُقدَّر احتياطياتها النفطية بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا. ووسط هذا المشهد، أصبح العنف والنهب والقتل لغة السياسة السائدة، في ظل غياب قانون رادع وسلطة جامعة.
التقسيم واقعواقعياً، يمكن القول إن ليبيا مقسمة منذ أن بسط الجنرال خليفة حفتر سيطرته على الشرق الليبي، المعروف تاريخيًا بإقليم برقة، وهي منطقة حيوية تمتد من الحدود المصرية شرقًا إلى خليج سرت غربًا. اتخذ حفتر من بنغازي عاصمة سياسية وعسكرية، وأصبحت المنطقة الشرقية شبه مستقلة، تمتلك معظم مقومات الدولة: حكومة موازية، جيش منظم، مؤسسات مالية، وعلاقات سياسية وتجارية خارجية، سواء أُعلن عنها رسميًا أم مورست فعليًا.
في المقابل، ظل الغرب الليبي، الذي يضم العاصمة طرابلس، يعيش حالة من الانقسام الداخلي، وصراع المليشيات، وتعدد مراكز القرار. ومع مرور الوقت، تحولت العلاقة بين الشرق والغرب إلى علاقة خصومة وعداء سياسي وأمني، حيث بات لكل إقليم سياسته الخارجية الخاصة وتحالفاته الإقليمية والدولية، في مشهد يعكس ما وصفه أحد الباحثين الليبيين عام 2020 بقوله:
«لدينا دولتان تتصارعان على شرعية دولة واحدة».
أما الجنوب الليبي (إقليم فزان)، فقد بقي الحلقة الأضعف، يعاني من التهميش والانفلات الأمني، وتحول إلى ساحة مفتوحة للهجرة غير النظامية والجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما زاد من هشاشة الدولة الليبية ككل.
إن مقتل سيف الإسلام القذافي، بما يحمله من رمزية سياسية وقبلية، من شأنه أن يعيد البلاد إلى المربع الأول من العنف. فقد كان يُنظر إليه، سواء اتُّفق أو اختُلف معه، كأحد آخر رموز الدولة المركزية السابقة. وغيابه قد يُفقد البلاد حتى حالة الهدوء النسبي التي عرفها الشرق في فترات معينة، فضلًا عن تصاعد شبح الحرب القبلية، خصوصًا بالنظر إلى عراقة قبيلة القذاذفة وثقلها الاجتماعي في مناطق عدة من ليبيا.
في ظل هذا الواقع المعقد، يبدو أن خيار التقسيم، وإن كان «أبغض الحلال»، أصبح مطروحًا في أذهان كثير من الليبيين كحلٍّ مرّ لتجنّب الأسوأ. غير أن التاريخ يُعلّمنا أن تقسيم الدول لا ينهي الأزمات بقدر ما يعيد إنتاجها في أشكال جديدة. وكما قال المؤرخ البريطاني إريك هوبسباوم:
«الدول التي تُبنى على أنقاض الحروب نادرًا ما تعرف السلام».
تبقى ليبيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم:
إما مشروع وطني جامع يُعيد للدولة هيبتها،
أو انزلاق بطيء نحو واقع التقسيم الدائم، حيث لا غالب ولا منتصر، بل وطن يتآكل في صمت.
أبرز المحطات في ليبيا منذ مقتل معمر القذافي الأب (2011 – 2026)20 أكتوبر 2011: مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في سرت، وإعلان «تحرير ليبيا» رسميًا، وبداية المرحلة الانتقالية تحت إدارة المجلس الوطني الانتقالي.
2012: أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، وتشكيل المؤتمر الوطني العام، وسط آمال ببناء دولة مدنية، سرعان ما اصطدمت بانتشار السلاح والمليشيات.
2013 – 2014: تصاعد الاغتيالات والفوضى الأمنية، خصوصًا في بنغازي ودرنة، وتراجع سلطة الدولة المركزية.
ماي 2014: إطلاق عملية «الكرامة» بقيادة خليفة حفتر في الشرق، بدعوى محاربة الإرهاب، وبداية الانقسام العسكري والسياسي الحاد.
2014: انقسام السلطة بين حكومتين وبرلمانين (شرق وغرب)، ودخول ليبيا مرحلة الانقسام المؤسساتي الكامل.
ديسمبر 2015: توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، دون نجاح فعلي في توحيد مؤسسات الدولة.
2016 – 2020: تمدد تنظيم «داعش» في سرت ثم دحره، مع استمرار نفوذ المليشيات في الغرب، وتعزيز سيطرة حفتر على الشرق والهلال النفطي.
2019 – 2020: هجوم قوات حفتر على طرابلس، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدخل إقليمي ودولي مباشر، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
2021: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومحاولة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.
ديسمبر 2021: فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعودة الجمود السياسي والانقسام.
2022 – 2024: استمرار ازدواجية الحكومات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مع هدوء أمني هش.
3 جانفي 2026: مقتل سيف الإسلام القذافي.
بين يوم 20 أكتوبر 2011، تاريخ مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، ويوم 3 جانفي 2026، تاريخ مقتل نجله الأقرب إليه والذي كان يُعدّه لخلافته، لم تنجح ليبيا في الحفاظ على كيانها كـ«الجماهيرية العربية الليبية». خمسة عشر عامًا تقريبًا من الفوضى السياسية والأمنية كانت كفيلة بتفكيك الدولة، وضرب نسيجها الاجتماعي، وتحويل حلم الاستقرار إلى سراب دائم.
منذ سقوط النظام السابق، سالت أودية من دماء الليبيين، وتشير تقديرات غير رسمية إلى سقوط أكثر من 30 ألف قتيل منذ 2011، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والنازحين. عشرات الحكومات الانتقالية، ومجالس رئاسية، وشخصيات سياسية محلية وأجنبية، حاولت دون جدوى إخراج البلاد من أزمتها. وكما قال المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون سنة 2015:
«ليبيا لا تعاني من غياب الحلول، بل من غياب الإرادة لتنفيذها».
مع انهيار مؤسسات الدولة، عادت القبلية لتكشر عن أنيابها، وأصبحت الهوية القبلية في كثير من المناطق أقوى من هوية الدولة. استُبيحت البلاد من الغريب قبل القريب، وتدفقت التدخلات الخارجية، كلٌّ يبحث عن موطئ قدم أو حصة من الثروات الليبية، التي تُقدَّر احتياطياتها النفطية بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا. ووسط هذا المشهد، أصبح العنف والنهب والقتل لغة السياسة السائدة، في ظل غياب قانون رادع وسلطة جامعة.
التقسيم واقعواقعياً، يمكن القول إن ليبيا مقسمة منذ أن بسط الجنرال خليفة حفتر سيطرته على الشرق الليبي، المعروف تاريخيًا بإقليم برقة، وهي منطقة حيوية تمتد من الحدود المصرية شرقًا إلى خليج سرت غربًا. اتخذ حفتر من بنغازي عاصمة سياسية وعسكرية، وأصبحت المنطقة الشرقية شبه مستقلة، تمتلك معظم مقومات الدولة: حكومة موازية، جيش منظم، مؤسسات مالية، وعلاقات سياسية وتجارية خارجية، سواء أُعلن عنها رسميًا أم مورست فعليًا.
في المقابل، ظل الغرب الليبي، الذي يضم العاصمة طرابلس، يعيش حالة من الانقسام الداخلي، وصراع المليشيات، وتعدد مراكز القرار. ومع مرور الوقت، تحولت العلاقة بين الشرق والغرب إلى علاقة خصومة وعداء سياسي وأمني، حيث بات لكل إقليم سياسته الخارجية الخاصة وتحالفاته الإقليمية والدولية، في مشهد يعكس ما وصفه أحد الباحثين الليبيين عام 2020 بقوله:
«لدينا دولتان تتصارعان على شرعية دولة واحدة».
أما الجنوب الليبي (إقليم فزان)، فقد بقي الحلقة الأضعف، يعاني من التهميش والانفلات الأمني، وتحول إلى ساحة مفتوحة للهجرة غير النظامية والجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما زاد من هشاشة الدولة الليبية ككل.
إن مقتل سيف الإسلام القذافي، بما يحمله من رمزية سياسية وقبلية، من شأنه أن يعيد البلاد إلى المربع الأول من العنف. فقد كان يُنظر إليه، سواء اتُّفق أو اختُلف معه، كأحد آخر رموز الدولة المركزية السابقة. وغيابه قد يُفقد البلاد حتى حالة الهدوء النسبي التي عرفها الشرق في فترات معينة، فضلًا عن تصاعد شبح الحرب القبلية، خصوصًا بالنظر إلى عراقة قبيلة القذاذفة وثقلها الاجتماعي في مناطق عدة من ليبيا.
في ظل هذا الواقع المعقد، يبدو أن خيار التقسيم، وإن كان «أبغض الحلال»، أصبح مطروحًا في أذهان كثير من الليبيين كحلٍّ مرّ لتجنّب الأسوأ. غير أن التاريخ يُعلّمنا أن تقسيم الدول لا ينهي الأزمات بقدر ما يعيد إنتاجها في أشكال جديدة. وكما قال المؤرخ البريطاني إريك هوبسباوم:
«الدول التي تُبنى على أنقاض الحروب نادرًا ما تعرف السلام».
تبقى ليبيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم:
إما مشروع وطني جامع يُعيد للدولة هيبتها،
أو انزلاق بطيء نحو واقع التقسيم الدائم، حيث لا غالب ولا منتصر، بل وطن يتآكل في صمت.
أبرز المحطات في ليبيا منذ مقتل معمر القذافي الأب (2011 – 2026)20 أكتوبر 2011: مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في سرت، وإعلان «تحرير ليبيا» رسميًا، وبداية المرحلة الانتقالية تحت إدارة المجلس الوطني الانتقالي.
2012: أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، وتشكيل المؤتمر الوطني العام، وسط آمال ببناء دولة مدنية، سرعان ما اصطدمت بانتشار السلاح والمليشيات.
2013 – 2014: تصاعد الاغتيالات والفوضى الأمنية، خصوصًا في بنغازي ودرنة، وتراجع سلطة الدولة المركزية.
ماي 2014: إطلاق عملية «الكرامة» بقيادة خليفة حفتر في الشرق، بدعوى محاربة الإرهاب، وبداية الانقسام العسكري والسياسي الحاد.
2014: انقسام السلطة بين حكومتين وبرلمانين (شرق وغرب)، ودخول ليبيا مرحلة الانقسام المؤسساتي الكامل.
ديسمبر 2015: توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، دون نجاح فعلي في توحيد مؤسسات الدولة.
2016 – 2020: تمدد تنظيم «داعش» في سرت ثم دحره، مع استمرار نفوذ المليشيات في الغرب، وتعزيز سيطرة حفتر على الشرق والهلال النفطي.
2019 – 2020: هجوم قوات حفتر على طرابلس، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدخل إقليمي ودولي مباشر، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
2021: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومحاولة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.
ديسمبر 2021: فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعودة الجمود السياسي والانقسام.
2022 – 2024: استمرار ازدواجية الحكومات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مع هدوء أمني هش.
3 جانفي 2026: مقتل سيف الإسلام القذافي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323122