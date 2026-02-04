بعد مقتل القذافيين... التقسيم أبغض الحلال لليبيا

التقسيم واقع



أبرز المحطات في ليبيا منذ مقتل معمر القذافي الأب (2011 – 2026)



بين يوم، تاريخ مقتل الزعيم الليبي، ويوم، تاريخ مقتل نجله الأقرب إليه والذي كان يُعدّه لخلافته، لم تنجح ليبيا في الحفاظ على كيانها كـ. خمسة عشر عامًا تقريبًا منكانت كفيلة بتفكيك الدولة، وضرب نسيجها الاجتماعي، وتحويل حلم الاستقرار إلى سراب دائم.منذ سقوط النظام السابق، سالت أودية من، وتشير تقديرات غير رسمية إلى سقوط أكثر منمنذ 2011، إضافة إلى. عشرات الحكومات الانتقالية، ومجالس رئاسية، وشخصيات سياسية محلية وأجنبية، حاولت دون جدوى إخراج البلاد من أزمتها. وكما قال المبعوث الأممي الأسبقسنة 2015:مع انهيار، عادتلتكشر عن أنيابها، وأصبحت الهوية القبلية في كثير من المناطق أقوى من هوية الدولة. استُبيحت البلاد من الغريب قبل القريب، وتدفقت، كلٌّ يبحث عن موطئ قدم أو حصة من، التي تُقدَّر احتياطياتها النفطية بأكثر من، وهي الأكبر في إفريقيا. ووسط هذا المشهد، أصبحلغة السياسة السائدة، في ظل غياب قانون رادع وسلطة جامعة.واقعياً، يمكن القول إنمنذ أن بسط الجنرالسيطرته على، المعروف تاريخيًا بإقليم، وهي منطقة حيوية تمتد من الحدود المصرية شرقًا إلى خليج سرت غربًا. اتخذ حفتر منعاصمة سياسية وعسكرية، وأصبحت المنطقة الشرقية شبه مستقلة، تمتلك معظم مقومات الدولة:، سواء أُعلن عنها رسميًا أم مورست فعليًا.في المقابل، ظل، الذي يضم العاصمة، يعيش حالة من، وصراع المليشيات، وتعدد مراكز القرار. ومع مرور الوقت، تحولت العلاقة بين الشرق والغرب إلى علاقة، حيث بات لكل إقليم سياسته الخارجية الخاصة وتحالفاته الإقليمية والدولية، في مشهد يعكس ما وصفه أحد الباحثين الليبيين عام 2020 بقوله:أما، فقد بقي الحلقة الأضعف، يعاني من، وتحول إلى ساحة مفتوحة للهجرة غير النظامية والجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما زاد من هشاشة الدولة الليبية ككل.إن، بما يحمله من، من شأنه أن يعيد البلاد إلى. فقد كان يُنظر إليه، سواء اتُّفق أو اختُلف معه، كأحد آخر رموز. وغيابه قد يُفقد البلاد حتى حالة الهدوء النسبي التي عرفها الشرق في فترات معينة، فضلًا عن تصاعد، خصوصًا بالنظر إلى عراقةوثقلها الاجتماعي في مناطق عدة من ليبيا.في ظل هذا الواقع المعقد، يبدو أن، وإن كان، أصبح مطروحًا في أذهان كثير من الليبيين كحلٍّ مرّ لتجنّب الأسوأ. غير أن التاريخ يُعلّمنا أن تقسيم الدول لا ينهي الأزمات بقدر ما يعيد إنتاجها في أشكال جديدة. وكما قال المؤرخ البريطانيتبقى ليبيا اليوم أمامإمايُعيد للدولة هيبتها،أو، حيث لا غالب ولا منتصر، بلمقتل الزعيم الليبيفي سرت، وإعلانرسميًا، وبداية المرحلة الانتقالية تحت إدارة المجلس الوطني الانتقالي.أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، وتشكيل المؤتمر الوطني العام، وسط آمال ببناء دولة مدنية، سرعان ما اصطدمت بانتشار السلاح والمليشيات.تصاعد الاغتيالات والفوضى الأمنية، خصوصًا في بنغازي ودرنة، وتراجع سلطة الدولة المركزية.إطلاق عمليةبقيادة خليفة حفتر في الشرق، بدعوى محاربة الإرهاب، وبداية الانقسام العسكري والسياسي الحاد.انقسام السلطة بين حكومتين وبرلمانين (شرق وغرب)، ودخول ليبيا مرحلة الانقسام المؤسساتي الكامل.توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، دون نجاح فعلي في توحيد مؤسسات الدولة.تمدد تنظيمفي سرت ثم دحره، مع استمرار نفوذ المليشيات في الغرب، وتعزيز سيطرة حفتر على الشرق والهلال النفطي.هجوم قوات حفتر على طرابلس، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدخل إقليمي ودولي مباشر، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، ومحاولة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعودة الجمود السياسي والانقسام.استمرار ازدواجية الحكومات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مع هدوء أمني هش.