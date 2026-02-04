الفوترة الإلكترونية: إحداث منصّة لقبول مطالب الانخراط عن بُعد قريبًا

إجراءات الانخراط والمخالفات



أفاد، أمين المال المساعد بعمادة المحاسبين، أنّهلقبول مطالب الانخراط في، مشيرًا إلى أنّباعتبارها الجهة الوحيدة التي تستقبل المطالب في المرحلة الحالية.وأوضح مقني، خلال حضوره في برنامجعلى، أنّ، طبقًا للقانون المتعلّق بالفوترة الإلكترونية الذي، مؤكدًا في المقابل وجودفي التطبيق بالنظر إلى الضغط الكبير المسجّل وصعوبات النفاذ إلى مكاتب القبول.وبيّن مقني أنّه يتعيّن على المعنيين:إلى حين استكمال بقية الإجراءات،* مواصلةإلى أن يتم تفعيل الانخراط بالكامل.وأشار إلى أنّ عدم إيداع الملف يُصنّف كمخالفة من حيث المبدأ، غير أنّ، خاصّة وأنّيتولى حاليًا قبول الملفات على المستوى الوطني، وهو ما يفسّر الضغط الكبير وتأخّر معالجة المطالب.وأضاف أنّ العمل جارٍ على:الذين لا يتجاوز عدد فواتيرهم* تمكينهم منوبكلفة أقل ودون اللجوء الإجباري إلى حلول خاصة مرتفعة الكلفة.وأوضح أنّ الفوترة الإلكترونية ستكون موحّدة من حيث الصيغة التقنية، سواء عبر المنصّة العمومية المرتقبة أو عبر حلول رقمية خاصة.وأكد مقني أنّقبل إيداع مطلب الانخراط، ملاحظًا وجودأيضًا، وهو ما يتطلب قدرًا من الصبر في هذه المرحلة الانتقالية.كما أشار إلى وجودتتعلّق بتصنيف بعض الأنشطة (خدمات/تجارة)، ومدى خضوعها للفوترة الإلكترونية، خاصة بالنسبة إلى، وهو ملف مطروح حاليًا لدىللنظر فيه وتوضيح الإطار التطبيقي.وختم مقني بالتأكيد على أنّ تونس تمرّ بـفي تطبيق الفوترة الإلكترونية، وأنّ الهدف هومع مراعاة الواقع العملي، مشددًا على أنّلتفادي أي إشكال قانوني مستقبلي.