الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات

Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 06:56
      
تعتزم الصين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات، ذات الاستخدام الشائع في العديد من طرازات السيارات الكهربائية المباعة في البلاد وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويدخل القرار الجديد الذي أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس الاثنين، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من جانفي 2027.


وأوضحت الوزارة أن طرازات السيارات الصينية التي حصلت على موافقة على طرحها في الأسواق ستُمنح عامين إضافيين للالتزام بالقرار.


ويشترط أن تتضمن جميع أبواب السيارات آلية فتح ميكانيكية للمقابض، باستثناء باب الصندوق الخلفي مع قواعد أخرى ستعمل على تحسين رؤية مقابض الأبواب الداخلية، كاشتراط وجود علامات رسومية دائمة عليها.

وقد تزايدت أخيرا في الصين المخاوف المتعلقة بالسلامة في ما يخص أبواب السيارات الانسيابية التي تُقلل من مقاومة الهواء لكنها عُرضة للتعطل في حال وقوع حوادث.

ففي أكتوبر الماضي، عجز عناصر الإنقاذ عن فتح أبواب سيارة كهربائية من طراز "شاومي" كانت تشتعل في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين. وتوفي السائق محاصرا داخل المركبة.

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وتشهد عشرات الماركات الصينية تناميا في أنشطتها في الخارج.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
