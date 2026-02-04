Babnet   Latest update 06:56 Tunis

المعاينة الأولى تكشف ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63abdc204bd611.28858506_lofgpkjeihqnm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 06:11
      
أظهرت المعاينة الأولية تعرض سيف الإسلام معمر القذافي لإصابات بطلقات نارية تسببت بوفاته ما عزز الفرضية الجنائية في الحادث.

باشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، عقب ورود بلاغ رسمي يفيد بحدوث الوفاة في ظروف غامضة.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن قرارا صدر عن النائب العام الليبي، حيث قام فريق التحقيق المختص بمباشرة صلاحياته القانونية، شملت جمع المعلومات الأولية، والانتقال إلى مواقع ذات صلة بالحادثة، وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط الأدلة، إلى جانب انتداب خبراء متخصصين وسماع أقوال الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تتعلق بالواقعة.

وقام أطباء شرعيين وخبراء في مجالات متعددة شملت الأسلحة والبصمة والسموم والتخصصات العلمية الأخرى المرتبطة بالتحقيق الجنائي، حيث جرت مناظرة جثمان المتوفى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.


أنباء عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة والتحقيقات جارية
أنباء عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة والتحقيقات جارية...

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن عبد الله عثمان، ممثل سيف الإسلام القذافي، مقتل الأخير في مقر إقامته في الزنتان.

وقال محمد عبد المطلب الهوني، المستشار الأسبق لسيف القذافي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "لقد امتدت يد الغدر واغتالت رجلا أحب ليبيا وحلم بازدهارها ونهضتها، إنه سيف الإسلام القذافي"، في إشارة صريحة إلى تعرضه لعملية اغتيال.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"
