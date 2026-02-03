أنباء عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة والتحقيقات جارية

تداولت أطراف مقرّبة منأنباء عن، وذلك عقب منشور على موقع فيسبوك لِـ، ممثل سيف الإسلام، أعلن فيه الخبر دون تقديم تفاصيل حول الملابسات.وكتب عبد الله عثمان، الذي شغل عضوية الفريق السياسي لسيف القذافي بين عامي 2020 و2021، في منشوره:، من دون الإشارة إلى أسباب أو ظروف الوفاة.في المقابل، أفادتبأن سيف الإسلامغرب ليبيا، فيما تحدثت معطيات أخرى عن، مرافق سيف الإسلام وآمر ما يُعرف بـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، ومقتل نجل العتيري خلال. وأشارت المصادر إلى أن، في وقتأي صلة له بالحادثة.كما نعىسيف الإسلام القذافي، بينما أكدتمنه لموقعمقتله مساء اليوم الثلاثاء في غرب ليبيا، وسطوغياب معطيات رسمية.من جانبه، كتب، المستشار الأسبق لسيف القذافي، في منشور على فيسبوك أن ما جرى، في توصيف صريح للحادثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.وأكد مصدر آخر مقرّب من سيف القذافي مقتله، واصفًا الواقعة بأنها، في حينمن السلطات الليبية توضّح ملابسات الحادثة أو الجهة المسؤولة.وفي تطور لاحق، أعلن عبد الله عثمان أنفتحفي واقعة اغتيال سيف الإسلام القذافي. كما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن العملية، ونفذهاقبل فرارهم، مشيرة إلىقبيل التنفيذ، ما يرجّح أن العملية كانتولا تزال التطورات متواصلة في انتظارتكشف حقيقة ما جرى وظروفه.