واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها مقاتلات روسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6982e25db1f711.95738917_lfogmkehpqjin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 06:21 قراءة: 1 د, 16 ث
      
تاس - صرح رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، بأن الإدارة الأمريكية قد تفرض عقوبات على الجزائر على خلفية شرائها مقاتلات حربية روسية العام الماضي.

وقال بالادينو، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 فيفري، ردا على سؤال بشأن احتمال فرض قيود على الجزائر بسبب شرائها طائرات مقاتلة روسية: "اطلعنا على التقارير الإعلامية المتعلقة بذلك، وهي تثير القلق".


وأكد أن وزارة الخارجية الأمريكية ملتزمة بتطبيق قانون "مكافحة أعداء أمريكا" 'كاتسا' من خلال "العقوبات"، وأشار إلى أن صفقات من هذا النوع "قد تؤدي إلى اتخاذ مثل هذا القرار"، مضيفا: "ستتابع الأمر عن كثب".


وأعرب بالادينو عن استعداده لبحث هذه المسألة بمزيد من التفصيل مع أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لثني الجزائر عن شراء المعدات العسكرية الروسية، أوضح الدبلوماسي الأمريكي قائلا: "نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة الجزائرية في القضايا التي نتفق عليها. لكننا بالتأكيد نختلف في العديد من الملفات، وصفقة السلاح هذه مثال لما تعتبره الولايات المتحدة إشكالية".

وأضاف: "نحن نستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي المتاحة لدينا، وغالبا ما يتم ذلك بعيدا عن الأضواء، لحماية مصالحنا ووضع حد لما نعدّه تصرفات غير مقبولة"، في توصيفه لنهج واشنطن في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وكانت الجزائر قد أكدت في فيفري 2025 شراء مقاتلات روسية من الجيل الخامس من طراز "سو-57 إي"، لتصبح أول بلد أجنبي يحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية الروسية المتطورة، بعدما أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري حينها عن الصفقة، علما بأن القوات الجوية الجزائرية تمتلك في أسطولها طرازات أخرى من المقاتلات الروسية.
