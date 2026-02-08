بن عروس: قافلة صحيّة بحمام الأنف تؤمن عيادات مجانية وتقصٍّ حول عديد الأمراض

نظّم المجلس المحلي بحمام الأنف، بالتعاون مع المركز الوسيط بالمنطقة، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الاحد، بالمدرسة الابتدائية بحي محمد علي، قافلة صحية تضمّنت يوما مفتوحا وعيادات مجانية للتقصي حول عديد الأمراض على غرار الكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وعيادات في طب النساء والتوليد، والتقصي حول الأمراض المنقولة جنسيا، الى جانب عيادات مفتوحة في الطب العام .وبيّنت رئيسة المجلس المحلي بحمام الأنف، سعيدة بن عون، في تصريح لـوكالة "وات"، أن تنظيم هذه القافلة الصحية، التي أمّنها أطباء الصحة العمومية بالمركز الوسيط وأطباء متطوّعون من القطاع الخاص، ومختّصون من الإطارات شبه الطبية، يأتي تلبية لحاجة أبناء الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، ولتخفيف الضغط على المركز الوسيط باعتبار أن هذه القوافل تساعد على متابعة الحالة الصحية للمتساكنين ميدانيا، وعلى تقريب الخدمات الصحية منهم، وتمكينهم من الكشف المبكر عن عديد الأمراض، والانتفاع بتحاليل سريعة وعيادات مجانية.وتولّى عدد من الأطباء تأمين عيادات مجانية للتشخيص والكشف عن الأمراض، وتقديم النصائح الطبية للوافدين على القافلة بعد القيام بالتشخيص الأوّلي، والمساهمة بالتثقيف الصحي المجاني للراغبين في الكشف عن وضعهم الصحي، وخاصة التحسيس بأهمية متابعة بعض الأمراض المزمنة، وأساليب الوقاية والتفطن إلى العلامات الأولى للبعض منها.من جهتها، أوضحت الناظرة العامة بالمركز الوسيط بحمام الأنف، محرزية عيسى، أن هذه القافلة الصحية تهدف إلى التقصي حول بعض الأمراض المزمنة وللقرب أكثر من المواطنين وحثّهم على الكشف وإجراء التحاليل الأولية مجانا، بهدف التقصي المبكر، وتوجيه الحالات المكتشفة للتشخيص، واجراء المتابعات الضرورية وتعهدها للعلاج بالمركز او في المراكز المختصة والمستشفيات.