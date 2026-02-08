المنستير: انتهاء مشروع تعبيد عدد من الطرقات بمنزل فارسي من معتمدية المكنين بكلفة ناهزت 324 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ff701c53336e3.57800052_fgkjqpneiomhl.jpg width=100 align=left border=0>

انتهت بلدية منزل فارسي بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير من أشغال تعبيد عدد من الطرقات بالخرسانة الإسفلتية، بكلفة ناهزت 324 ألف دينار.

وشمل المشروع نهج 2 مارس، وزنقة الألفة، ونهجين بكل من حي أولاد مبارك وأولاد معمر بالشواشين، وأنهج الحاج فرج العجيمي، واليمن، ومصر، ومحمد علي الحامي، والساحل، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

يشار إلى أنّه كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذا المشروع سنة 2020 إلّا أنه أضيف له قسط ثان سنة 2022 باعتمادات أوليّة قدّرت بـ200 ألف دينار، وتمت لاحقا إضافة مبلغ يناهز 127 ألف دينار، وأسندت الصفقة، بعد مصادقة مراقب المصاريف العمومية، لشركة المقاولات العامة، بمبلغ جملي قدره 327 ألف دينار وتم منح المقاول إذنا إداريا ببدء الأشغال بتاريخ 12 نوفمبر 2025.