Babnet   Latest update 16:24 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988a93e544f30.18703206_fjoiklepmnqhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 16:18 قراءة: 2 د, 35 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم الأحد، إلى جانب الترتيب العام عقب استكمال مقابلات الجولة:

نتائج المباريات

الأحد 8 فيفري 2026

ملعب الشاذلي زويتن


* شبيبة العمران 2

* عدي بلحاج (29)
* بلال مقنم (34)
* نجم المتلوي 1

* أسامة البحري (58)

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

* النادي البنزرتي 1

* مومار ديوب (88)
* اتحاد بن قردان 0

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

* النادي الصفاقسي 1

* هشام بكار (14 ض ج)
* النادي الإفريقي 1

* الصادق قديدة (86)

السبت 7 فيفري 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

* مستقبل المرسى 1

* فيكتورينو بالاكو (85)
* شبيبة القيروان 2

* يوسف عزيب (44)
* جيسلان مونغيدي (63)

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

* الأولمبي الباجي 1

* إسلام الشلغومي (80)
* مستقبل سليمان 0

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الساحلي 1

* ريان عنان (18)
* الاتحاد المنستيري 0

المركب الرياضي بجرجيس

* الترجي الجرجيسي 0
* مستقبل قابس 1

* نسيم خذر (28)

الترتيب العام بعد الجولة 20

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 25 | 8 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 |
| النجم الساحلي | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 13 | 16 |
| النادي البنزرتي | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 20 |
| مستقبل المرسى | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 18 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 13 | 30 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 |
| مستقبل قابس | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 |

ملاحظة: سيتم لاحقًا تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323334

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
16°-9
17°-9
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>