بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب

نتائج المباريات





الترتيب العام بعد الجولة 20



في ما يليمن الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم الأحد، إلى جانبعقب استكمال مقابلات الجولة:* شبيبة العمران* عدي بلحاج (29)* بلال مقنم (34)* نجم المتلوي* أسامة البحري (58)* النادي البنزرتي* مومار ديوب (88)* اتحاد بن قردان* النادي الصفاقسي* هشام بكار (14 ض ج)* النادي الإفريقي* الصادق قديدة (86)* مستقبل المرسى* فيكتورينو بالاكو (85)* شبيبة القيروان* يوسف عزيب (44)* جيسلان مونغيدي (63)* الأولمبي الباجي* إسلام الشلغومي (80)* مستقبل سليمان* النجم الساحلي* ريان عنان (18)* الاتحاد المنستيري* الترجي الجرجيسي* مستقبل قابس* نسيم خذر (28)| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || النادي الإفريقي | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 25 | 8 || الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 || النادي الصفاقسي | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 11 || الاتحاد المنستيري | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 || النجم الساحلي | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 || الترجي الجرجيسي | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 || نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 || شبيبة العمران | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 21 || اتحاد بن قردان | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 13 | 16 || النادي البنزرتي | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 20 || مستقبل المرسى | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 18 | 20 || شبيبة القيروان | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 13 | 30 || الأولمبي الباجي | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 || مستقبل قابس | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 || مستقبل سليمان | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 |سيتم لاحقًا تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي.