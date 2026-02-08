بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم الأحد، إلى جانب الترتيب العام عقب استكمال مقابلات الجولة:
نتائج المبارياتالأحد 8 فيفري 2026
ملعب الشاذلي زويتن
* شبيبة العمران 2
* عدي بلحاج (29)
* بلال مقنم (34)
* نجم المتلوي 1
* أسامة البحري (58)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
* النادي البنزرتي 1
* مومار ديوب (88)
* اتحاد بن قردان 0
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
* النادي الصفاقسي 1
* هشام بكار (14 ض ج)
* النادي الإفريقي 1
* الصادق قديدة (86)
السبت 7 فيفري 2026
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
* مستقبل المرسى 1
* فيكتورينو بالاكو (85)
* شبيبة القيروان 2
* يوسف عزيب (44)
* جيسلان مونغيدي (63)
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
* الأولمبي الباجي 1
* إسلام الشلغومي (80)
* مستقبل سليمان 0
الملعب الأولمبي بسوسة
* النجم الساحلي 1
* ريان عنان (18)
* الاتحاد المنستيري 0
المركب الرياضي بجرجيس
* الترجي الجرجيسي 0
* مستقبل قابس 1
* نسيم خذر (28)
الترتيب العام بعد الجولة 20| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 25 | 8 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 |
| النجم الساحلي | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 13 | 16 |
| النادي البنزرتي | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 20 |
| مستقبل المرسى | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 18 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 13 | 30 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 28 |
| مستقبل قابس | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 19 |
ملاحظة: سيتم لاحقًا تعيين موعد مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي.
