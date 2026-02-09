الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري

اعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم ماهر الكنزاري مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن تركيبة الجهاز الفني الجديد في الأيام القادمة.وياتي فك الارتباط التعاقدي مع الكنزاري على اثر الخسارة التي مني بها الترجي الرياضي امام الملعب المالي في باماكو صفر-1 يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة الابطال الافريقية.ويحتل الترجي الرياضي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بيترو اتلتيكو الانغولي قبل المواجهة الحاسمة بينهما نهاية الاسبوع الحالي في رادس في اطار الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق الملعب المالي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة الى الدور ربع النهائي.وكان ماهر الكنزاري تولى الاشراف على المقاليد الفنية للترجي الرياضي في مارس 2025 ونجح في قيادة الفريق الى احراز الثنائي (البطولة والكاس) للموسم الماضي.يذكر ان الترجي الرياضي يحتل في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى المركز الثاني برصيد 40 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر النادي الافريقي لكنه يملك مباراتين مؤجلتين.