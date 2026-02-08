تجميد نشاط هيثم قيراط وأسامة شريط إلى 'أجل غير مسمى'
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم، في بلاغ صادر عنها يوم الأحد، تجميد نشاط الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط، وذلك على خلفية ما اعتبرته خطأ تحكيميًا جسيمًا وغير مبرر خلال المباراة التي جمعت النادي الإفريقي بالنادي الرياضي الصفاقسي.
وأوضحت الإدارة أنه، وبعد مراجعة اللقطات محل الجدل والاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR)، تبيّن بشكل واضح أن الحكم ومساعده أقرا بصحة هدف رغم ثبوت وجود حالة تسلل وفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها.
وأضاف البلاغ أن القرار التحكيمي المعني تم اتخاذه على خلاف المعطيات التقنية المتوفرة، وهو ما اعتبرته الإدارة إخلالًا جسيمًا بقواعد التحكيم المعمول بها.
كما أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن فتح تحقيق للتثبت في ملابسات هذا القرار، مؤكدة أنه سيتم رفع الملف إلى المكتب الجامعي لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.
