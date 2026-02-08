تجميد نشاط هيثم قيراط وأسامة شريط إلى 'أجل غير مسمى'

أعلنت، في بلاغ صادر عنها يوم الأحد،، وذلك على خلفية ما اعتبرتهخلال المباراة التي جمعتوأوضحت الإدارة أنه، وبعدوالاطلاع على، تبيّن بشكل واضح أن الحكم ومساعدهرغم ثبوتوفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها.وأضاف البلاغ أن القرار التحكيمي المعني تم اتخاذه، وهو ما اعتبرته الإدارة إخلالًا جسيمًا بقواعد التحكيم المعمول بها.كما أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن، مؤكدة أنه سيتملاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.