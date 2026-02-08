أشغال خط القطار السريع: تعويض التقاطعات بأنفاق وجسور للقضاء على الاختناق المروري بباردو بحلول 2027
أكد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، هشام القادري، أن زمن الرحلة عبر القطار السريع بين محطتي باردو وبرشلونة لن يتجاوز مستقبلاً سبع دقائق، بعد استكمال الأشغال الجارية بالجزء الخاص بمدينة باردو.
وأوضح القادري، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال القسط الحالي للخط “د”، التي انطلقت منذ أوت 2025، تتركز أساساً على إلغاء جميع التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق، بهدف القضاء على الاختناق المروري الذي تعرفه المنطقة.
أنفاق وجسور لتعويض التقاطعات السطحيةوبيّن أن المشروع يتضمن تعويض التقاطعات السطحية بأنفاق للسيارات، إلى جانب جسور علوية وسفلية للمترجلين، ستكون مدعومة بـ مصاعد وسلالم كهربائية، بما يضمن سلامة العابرين وانسيابية حركة المرور.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستمكّن من رفع سرعة القطار في المقطع الرابط بين باردو ومحطة برشلونة، حيث لن يضطر مستقبلاً إلى خفض سرعته كما هو الحال حالياً.
تحويلات مرحلية للحد من الازدحاموأكد القادري اعتماد الشركة خطة تحويلات مرحلية لحركة المرور، تقوم على غلق الطرق بصفة تدريجية لتفادي الازدحام المروري، مع إعادة فتح الطرق فور الانتهاء من الأشغال، حرصاً على تسهيل تنقل السيارات والمارة في هذه المنطقة الحيوية.
طاقة استيعاب مرتفعة وفوائد بيئيةوأبرز أن القطار السريع يخفف العبء عن بقية وسائل النقل العمومي، إذ تبلغ طاقة استيعاب القطار الواحد 1200 مسافر في الرحلة الواحدة، وترتفع إلى 2400 مسافر في حال القطار المزدوج.
كما أشار إلى أن النقل الحديدي السريع يضمن سلاسة مرورية أعلى نظراً لغياب التقاطعات، ويساهم في الحد من استعمال السيارات الفردية، وبالتالي تقليص استهلاك الطاقة.
وأكد القادري أن القطار السريع يُعد وسيلة نقل صديقة للبيئة، لاعتماده على الطاقة الكهربائية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والتلوث السمعي.
تهيئة ساحة باردو وتقدم الأشغالوأوضح أن الأشغال تشمل أيضاً إعادة تهيئة ساحة باردو وتركيز نافورة ومناطق خضراء، بكلفة جملية تناهز 400 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بتشكيات المسافرين بخصوص اضطراب المواعيد، أوضح القادري أن ذلك يعود إلى تسيير جميع القطارات حالياً على سكة واحدة في مستوى مدينة باردو، مؤكداً أن هذا الإجراء مؤقت، وسينتهي مع استكمال تركيز السكك الثلاث المبرمجة (سكتان للقطار السريع وسكة للخطوط العادية والدولية).
استكمال المشروع في أوت 2027وبيّن القادري أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حالياً 30 بالمائة، متوقعاً استكمال المشروع بالكامل بحلول أوت 2027، وفق الرزنامة المحددة.
وجدّد التزام الشركة بـ جهر المكان فور الانتهاء من أشغال مد شبكات المياه والكهرباء والتطهير، وقبل تسليم المشروع إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية بصفتها الطرف المستغل.
ويُذكر أن الخط “د” يمتد على طول 12,9 كيلومتراً، ويضم 10 محطات تربط بين القباعة (منوبة) وبرشلونة (العاصمة)، وقد دخل حيز الاستغلال في جانفي 2025، باستثناء الجزء الخاص بمدينة باردو، الذي يمثل نحو 18 بالمائة من طول الخط.
