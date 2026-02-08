أشغال خط القطار السريع: تعويض التقاطعات بأنفاق وجسور للقضاء على الاختناق المروري بباردو بحلول 2027

أنفاق وجسور لتعويض التقاطعات السطحية



استكمال المشروع في أوت 2027



أكد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة،، أن زمن الرحلة عبر القطار السريع بينلن يتجاوز مستقبلاً، بعد استكمال الأشغال الجارية بالجزء الخاص بمدينة باردو.وأوضح القادري، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن، التي انطلقت منذ، تتركز أساساً علىبين السكة الحديدية والطريق، بهدفالذي تعرفه المنطقة.وبيّن أن المشروع يتضمن، إلى جانب، ستكون مدعومة بـ، بما يضمنوانسيابية حركة المرور.وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستمكّن منفي المقطع الرابط بين، حيث لن يضطر مستقبلاً إلى خفض سرعته كما هو الحال حالياً.وأكد القادري اعتماد الشركة، تقوم على غلق الطرق بصفة تدريجية لتفادي الازدحام المروري، مع، حرصاً على تسهيل تنقل السيارات والمارة في هذه المنطقة الحيوية.وأبرز أن، إذ تبلغ طاقة استيعاب القطار الواحد، وترتفع إلىفي حال القطار المزدوج.كما أشار إلى أن النقل الحديدي السريع يضمننظراً لغياب التقاطعات، ويساهم في، وبالتاليوأكد القادري أن القطار السريع يُعد، لاعتماده على، مما يساهم فيوأوضح أن الأشغال تشمل أيضاًوتركيز نافورة ومناطق خضراء، بكلفة جملية تناهزوفي ما يتعلق بتشكيات المسافرين بخصوص اضطراب المواعيد، أوضح القادري أن ذلك يعود إلىفي مستوى مدينة باردو، مؤكداً أن هذا الإجراء، وسينتهي مع استكمالالمبرمجة (سكتان للقطار السريع وسكة للخطوط العادية والدولية).وبيّن القادري أن، متوقعاً استكمال المشروع بالكامل، وفق الرزنامة المحددة.وجدّد التزام الشركة بـفور الانتهاء من أشغال مد شبكات المياه والكهرباء والتطهير، وقبل تسليم المشروع إلىبصفتها الطرف المستغل.ويُذكر أنيمتد على طول، ويضمتربط بين، وقد دخل حيز الاستغلال في، باستثناء الجزء الخاص بمدينة باردو، الذي يمثل نحومن طول الخط.