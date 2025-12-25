عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بحبة، خلال تدخّل إذاعي على موجات إذاعة الجوهرة أف أم، بأنّ منخفضًا جويًا جديدًا سيصل إلى تونس بداية من مساء يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على أن تتواصل تأثيراته خلال يومي السبت والأحد.



وأوضح بحبة أنّ هذا المنخفض الجوي يتمركز حاليًا في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث أثّر خلال الساعات الماضية على عدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا، متسبّبًا في أمطار غزيرة وتساقط الثلوج وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، قبل أن يتحرّك تدريجيًا نحو السواحل التونسية.











وبيّن الخبير أنّ التقلبات الجوية ستشمل أساسًا الشمال والوسط، مع تركّز أكبر للأمطار في الشمال الشرقي، وتحديدًا:



* تونس الكبرى

* نابل وخليج الحمامات

* زغوان

* بن عروس

* سوسة

* القيروان

* الشمال الغربي عمومًا



وأشار إلى أنّ ذروة التقلبات الجوية ستكون بين مساء الجمعة وصباح السبت، حيث يُتوقع تسجيل كميات طيبة من الأمطار محليًا، خاصة في ولايات الشمال الشرقي، مع إمكانية تواصل بعض الاضطرابات المتفرقة إلى غاية يوم الأحد.





وبخصوص الجنوب التونسي، أوضح عامر بحبة أنّ فرص نزول الأمطار تبقى ضعيفة جدًا، وقد تقتصر على بعض السحب العابرة دون تأثيرات تُذكر.



برودة وجليدة في بعض المناطق الداخلية

كما حذّر المتدخّل من انخفاض درجات الحرارة ليلًا وخلال ساعات الفجر، خاصة بالمناطق الداخلية والمرتفعات الغربية مثل القصرين، الكاف، سيدي بوزيد، القيروان وقفصة، مع إمكانية تشكّل الجليدة في بعض المناطق، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على بعض الزراعات.



وفي ختام مداخلته، أشار عامر بحبة إلى أنّ النماذج العددية ترسم ملامح منخفض جوي جديد قد يؤثّر على تونس خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم، وتحديدًا مع بداية شهر جانفي 2026، ما يعزّز الآمال في تحسّن الوضع المطري بعد فترة من الاستقرار النسبي.



