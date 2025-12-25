عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة

أكّد الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة، خلال مداخلة إذاعية على موجات إذاعة الديوان، أنّ بداية سنة 2026 ستتّسم بأجواء ممطرة وباردة مع إمكانية تسجيل تساقطات ثلجية في المرتفعات الغربية، وذلك نتيجة تعاقب منخفضات جوية ذات طابع شمالي.



أوضح بحبة أنّ تونس ستشهد، بداية من الليلة،، يقودها منخفض جوي متمركز بوسط الحوض المتوسطي، كان له تأثير سابق على بلدان شمال المتوسط. ومن المنتظر أن يقترب هذا المنخفض من الأجواء التونسية، خاصّة خلالأشار المتحدث إلى أنّيُتوقّع أن تكون بمنطقة، لا سيماوالمناطق المجاورة لها، مع إمكانية تسجيلقد تتجاوزمحليا، وذلك خلال فترة تمتدّ على نحو، ما يقلّل من مخاطر السيول الحادّة، مع ضرورة توخّي الحذر وتجنّب مجاري الأودية.وبيّن أنّ ولاياتقد تشهد بدورها كميات طيّبة، في حين تكون الأمطارببقية مناطق الشمال والشمال الغربي، إضافة إلى الساحل والوسط، مع وضع عام يُعدّوبخصوص الفترة اللاحقة، توقّع عامر بحبةمع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، مرجّحا أن يكونمن السابق، وقد يحملذات منشأ أطلسي أو سيبيري. وأكّد أنّ هذا المنخفض قد يتسبّب فيبالشمال التونسي، خاصّةوفي ما يتعلّق بالثلوج، أوضح بحبة أنّهو المعنيّ بإمكانية تساقطها، خاصّة علىمثل، مع الإشارة إلى أنّ التوقّعات ما تزالتبعا لتقارب النماذج الجوية.وختم الباحث في علم المناخ بالتأكيد على أنّ الفترة الممتدّة منستكون، بما من شأنه تحسين مخزون المياه ودعم الموسم الفلاحي، داعيا في الآن ذاته إلى متابعة النشرات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصّة خلال فترات الذروة المطرية.