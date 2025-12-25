عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة
أكّد الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة، خلال مداخلة إذاعية على موجات إذاعة الديوان، أنّ بداية سنة 2026 ستتّسم بأجواء ممطرة وباردة مع إمكانية تسجيل تساقطات ثلجية في المرتفعات الغربية، وذلك نتيجة تعاقب منخفضات جوية ذات طابع شمالي.
تقلبات جوية على مراحل
أوضح بحبة أنّ تونس ستشهد، بداية من الليلة، تقلبات جوية على عدّة مراحل، يقودها منخفض جوي متمركز بوسط الحوض المتوسطي، كان له تأثير سابق على بلدان شمال المتوسط. ومن المنتظر أن يقترب هذا المنخفض من الأجواء التونسية، خاصّة خلال عشية الغد.
أمطار مهمّة بخليج الحماماتأشار المتحدث إلى أنّ ذروة التقلبات الأولى يُتوقّع أن تكون بمنطقة خليج الحمامات، لا سيما ولاية نابل والمناطق المجاورة لها، مع إمكانية تسجيل كميات هامّة من الأمطار قد تتجاوز 50 مليمترا محليا، وذلك خلال فترة تمتدّ على نحو 12 ساعة، ما يقلّل من مخاطر السيول الحادّة، مع ضرورة توخّي الحذر وتجنّب مجاري الأودية.
بقية الجهاتوبيّن أنّ ولايات بن عروس، زغوان، سوسة قد تشهد بدورها كميات طيّبة، في حين تكون الأمطار ضعيفة إلى متوسطة ببقية مناطق الشمال والشمال الغربي، إضافة إلى الساحل والوسط، مع وضع عام يُعدّ عاديا وغير إنذاري.
منخفض ثانٍ أكثر برودةوبخصوص الفترة اللاحقة، توقّع عامر بحبة منخفضا جويا ثانيا مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، مرجّحا أن يكون أشدّ برودة من السابق، وقد يحمل كتلة هوائية شمالية ذات منشأ أطلسي أو سيبيري. وأكّد أنّ هذا المنخفض قد يتسبّب في أمطار غزيرة بالشمال التونسي، خاصّة مناطق السدود والزراعات الكبرى.
إمكانية تساقط الثلوجوفي ما يتعلّق بالثلوج، أوضح بحبة أنّ المنخفض الثاني هو المعنيّ بإمكانية تساقطها، خاصّة على المرتفعات الغربية مثل عين دراهم، بني مطير، تبرقة، سجنان، مع الإشارة إلى أنّ التوقّعات ما تزال قابلة للتطوّر تبعا لتقارب النماذج الجوية.
وختم الباحث في علم المناخ بالتأكيد على أنّ الفترة الممتدّة من نهاية ديسمبر إلى مطلع جانفي ستكون باردة وممطرة، بما من شأنه تحسين مخزون المياه ودعم الموسم الفلاحي، داعيا في الآن ذاته إلى متابعة النشرات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصّة خلال فترات الذروة المطرية.
