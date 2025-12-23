Babnet   Latest update 15:26 Tunis

استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a878504f1c3.14433966_mqjpflioehgnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 14:53
      
قدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، استقالته، وفق ما أكّده الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري.

وأضاف الطاهري، في تصريح لـ/وات/، أن الطبوبي أودع صباح اليوم استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.



وبيّن الطاهري أن الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري، باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.

وأشار إلى أن عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا، في ظلّ التطورات الأخيرة.

وكانت انباء قد راجت خلال الفترة الماضية حول استقالة الأمين العام المساعد للاتحاد والمسؤول عن قسم الدراسات، أنور بن قدور، غير أن الطاهري نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن "الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لم يتسلم أي استقالة في هذا الشأن".

وتأتي استقالة الطبوبي في ظرف دقيق تشهده المنظمة الشغيلة، على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم، المبرمج مبدئيا لبداية سنة 2026، وهو ما زاد من حدّة التوتر الداخلي خلال الفترة الأخيرة.

