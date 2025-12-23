اليوم: إصدار الأحكام في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667976c21cdd14.81754864_linkgfejqhpmo.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بحجز قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري إثر الجلسة، للمفاوضة والتصريح بالحكم.



ويبلغ عدد المتهمين في القضية 11 متّهماً، جميعهم محالون بحالة فرار.









وأفادت النيابة العمومية بأنها استكملت كافة الأعمال والأحكام التحضيرية المتعلقة بالملف، وطلبت من الهيئة القضائية التصريح بالحكم.

