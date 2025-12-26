Babnet   Latest update 09:22 Tunis

كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025): المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة وضمان ورقة التأهل للدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694b7e206ee764.25349666_fgpqhkemlojni.jpg width=100 align=left border=0>
يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الثاني على التوالي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، الجارية فعالياتها بالمغرب، حين يلاقي نظيره النيجيري غدا السبت لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بملعب فاس انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، من أجل ضمان ورقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في الصدارة.

ويتطلع المنتخب التونسي إلى تأكيد بدايته الواعدة بعد الوجه المتميز الذي ظهر به في المباراة الافتتاحية، حين توفق في تحقيق انتصار صريح على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1، مع أداء مقنع لجل اللاعبين بمختلف الخطوط.



وتدرك العناصر الوطنية أنّ الفوز على المنتخب النيجيري سيضمن صدارة المجموعة ويرفع منسوب الثقة لدى اللاعبين الذين يحدوهم أمل كبير في الذهاب بعيدا في المنافسة والمراهنة على اللقب، ومنه تعويض خيبة الخروج من الدور الأول لكأس العرب فيفا قطر 2025.

خيارات تكتيكية مرتقبة

ومقارنة بالمباراة الفارطة التي اعتمد خلالها الجهاز الفني على طريقة 4-3-3، ينتظر أن يعرف الرسم التكتيكي للمنتخب التونسي بعض التعديلات، باعتبار أن خصوصية المنتخب النيجيري وطبيعة لعبه تختلف كثيرا عن المنتخب الأوغندي. إذ من المتوقع أن يبادر الناخب الوطني سامي الطرابلسي بتشريك لاعب ثالث في محور الدفاع، في توجه فني قائم على اعتماد أسلوب 3-5-2، بهدف مزيد تضييق المساحات أمام المنافس وسد المنافذ في وجه قوته الهجومية الضاربة.

وسيفرض هذا الخيار، في صورة تثبيته، سحب أحد أضلاع مثلث الهجوم الذي خاض اللقاء الأول، وقد يكون على الأرجح إلياس سعد. غير أن ذلك لا يعني تراجع الفاعلية الهجومية، بل يتطلب تنشيطا هجوميا مغايرا وأكثر تنوعا، يرتكز عند الاستحواذ على الكرة على مساندة الظهيرين علي العابدي ويان فاليري لخلق التفوق العددي على الأطراف، ومباغتة الدفاع النيجيري من الخلف، مع التعويل على التحولات السريعة في خط الوسط والانطلاقات العميقة لثنائي المقدمة إلياس العاشوري وحازم المستوري، بالتوازي مع حسن استثمار الكرات الثابتة لخلق الخطورة وصنع الفارق أمام المرمى.

حذر واجب أمام منتخب قوي

ولئن قدم المنتخب التونسي في مستهل مشواره بهذه البطولة القارية مردودا لافتا، فإن الواقع يفرض توخي الحذر وتجنب الانسياق وراء الثقة المفرطة أمام منتخب نيجيري فاز هو الآخر في مباراته الافتتاحية على نظيره التنزاني بنتيجة 2-1، ويدخل اللقاء متحفزا لتأكيد طموحاته في كسب لقبه الإفريقي الرابع، تعويضا لإخفاقه المفاجئ في التأهل إلى مونديال 2026.

ويستند المنتخب النيجيري في ذلك إلى كوكبة من نجومه البارزين الناشطين في البطولات الأوروبية، لا سيما في الخط الأمامي، على غرار فيكتور أوسيمين، قلب هجوم غلطة سراي التركي، وأديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، وصامويل شوكويزي محترف فولهام الإنقليزي.

مواجهات تاريخية حافلة

وتحتفظ الذاكرة الكروية بالعديد من المواجهات التاريخية التي جمعت نسور قرطاج بـالسوبر إيغلز، سواء ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم أو تصفيات كأس العالم.

ومن أبرز إنجازات المنتخب التونسي إزاحته لمنافسه في تصفيات مونديال الأرجنتين 1978 بالتغلب عليه إيابا 1-صفر في لاغوس بعد التعادل السلبي ذهابا في المنزه ضمن دوري مجمع ضم أيضا منتخب مصر، ثم في تصفيات مونديال المكسيك 1986 بتفوقه إيابا في المنزه 2-صفر إثر الخسارة ذهابا صفر-1 في لاغوس. كما حقق فوزا مثيرا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2004 برادس على طريق معانقة اللقب، إضافة إلى التفوق 1-صفر في ثمن نهائي نسخة كأس أمم إفريقيا 2021+1 بالكاميرون بهدف يوسف المساكني.

وفي المقابل، صنع المنتخب النيجيري إنجازات لا تقل أهمية، أبرزها الفوز 4-2 في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2000 بلاغوس، والانتصار بركلات الترجيح في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا 2006 بمدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى تغلبه 1-صفر في المباراة الترتيبية لتحديد المركز الثالث في نسخة 2019 بمصر.

كما تقفز إلى الأذهان مواجهتان قويتان ضمن تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010، عندما حسم التعادل مباراة الذهاب صفر-صفر في رادس، ومقابلة الإياب 2-2 في أبوجا، غير أن بطاقة الترشح عادت للمنتخب النيجيري الذي تصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب التونسي.

وتبقى النتيجة الأبرز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين تلك التي حققها المنتخب التونسي سنة 1984، عندما أمطر شباك نظيره النيجيري بخماسية نظيفة في مباراة ودية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة المباراة، في حين سيكون السنغالي عيسى سي في غرفة الفار.
الجمعة 26 ديسمبر 2025
