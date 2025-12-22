بداية من غرة جانفي 2026 خلاص معلوم الجولان إلكترونيًا… هذه التفاصيل

لا ملصقة بعد اليوم



مراقبة رقمية آنية



الآجال القانونية دون تغيير



نحو تقليص التعامل الورقي



وخلال مداخلة على أمواج إذاعة، أوضحت، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطاروتبسيط الخدمات لفائدة المواطنين، مؤكدة أنّ خلاص معلوم الجولان سيتم إمّا:* مباشرة لدى* أو عبرتضعها وزارة المالية على ذمة المواطنين.وشدّدت على أنّ اعتماد الخلاص الإلكتروني لا يلغي إمكانية الدفع الحضوري، بل يوفّر خيارًا إضافيًا يتيح للمواطنيندون التقيد بالتوقيت الإداري أو التنقل.وبيّنت المسؤولة أنّهالتي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارات، سواء تمّ الخلاص حضوريًا أو إلكترونيًا.وأضافت أنّ إثبات الخلاص سيكون:* عبرعند الدفع في القباضة،* أوعند الخلاص عن بعد، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأي وثيقة داخل السيارة.وأكدت بن سالم أنّ وزارة المالية وضعتعلى ذمة الهياكل المكلّفة بالمراقبة، خاصة، تمكّنها من التثبت الحيني من خلاص معلوم الجولان عبر الأجهزة اللوحية، من خلال إدخال رقم تسجيل السيارة، دون مطالبة السائق بأي وثيقة.وأضافت أنّ هذا النظام الرقمي يشمل كذلك الربط مع، بما يضمن تنسيقًا كاملاً بين مختلف المتدخلين.وأوضحت المتدخلة أنّ، سواء تمّ الدفع إلكترونيًا أو حضوريًا، مشيرة إلى أنّ المنصة ستُفَعَّل تدريجيًا حسب الأصناف:* معلوم النقل التعويضي بداية من* الأشخاص المعنويون وفق الرزنامة المعمول بها (مارس، أفريل، ماي…)،* مع المحافظة على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا.وختمت بن سالم بالتأكيد على أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن، الهادفة إلى تقليص الوثائق الورقية، الحدّ من التدخل البشري، وتخفيف الضغط على القباضات المالية، بما يضمن سرعة الخدمة وشفافيتها.أنّ هذا الإجراء صدر في إطاربين وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025 المؤرخ في 19 ديسمبر 2025.