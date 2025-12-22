Babnet   Latest update 23:11 Tunis

بداية من غرة جانفي 2026 خلاص معلوم الجولان إلكترونيًا… هذه التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/vignettes_automobiles_2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 21:00 قراءة: 1 د, 53 ث
      
أفادت وزارة المالية أنّه بداية من غرة جانفي 2026 يصبح بإمكان أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية خلاص معلوم الجولان إلكترونيًا، إلى جانب مواصلة الاستخلاص المباشر بالقباضات المالية.

منصة رقمية وخياران للدفع


وخلال مداخلة على أمواج إذاعة الديوان، أوضحت عزيزة بن سالم، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث طرق الدفع وتبسيط الخدمات لفائدة المواطنين، مؤكدة أنّ خلاص معلوم الجولان سيتم إمّا:


* مباشرة لدى القباضات المالية،
* أو عبر منصة رقمية تضعها وزارة المالية على ذمة المواطنين.

وشدّدت على أنّ اعتماد الخلاص الإلكتروني لا يلغي إمكانية الدفع الحضوري، بل يوفّر خيارًا إضافيًا يتيح للمواطنين الخلاص في أي وقت ومن أي مكان دون التقيد بالتوقيت الإداري أو التنقل.

لا ملصقة بعد اليوم

وبيّنت المسؤولة أنّه تم الإلغاء النهائي للملصقة التي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارات، سواء تمّ الخلاص حضوريًا أو إلكترونيًا.
وأضافت أنّ إثبات الخلاص سيكون:

* عبر وصل ورقي عند الدفع في القباضة،
* أو وصل إلكتروني عند الخلاص عن بعد، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأي وثيقة داخل السيارة.

مراقبة رقمية آنية

وأكدت بن سالم أنّ وزارة المالية وضعت واجهات رقمية على ذمة الهياكل المكلّفة بالمراقبة، خاصة الوحدات الأمنية، تمكّنها من التثبت الحيني من خلاص معلوم الجولان عبر الأجهزة اللوحية، من خلال إدخال رقم تسجيل السيارة، دون مطالبة السائق بأي وثيقة.

وأضافت أنّ هذا النظام الرقمي يشمل كذلك الربط مع الهياكل المعنية بالتأمين، بما يضمن تنسيقًا كاملاً بين مختلف المتدخلين.

الآجال القانونية دون تغيير

وأوضحت المتدخلة أنّ آجال خلاص معلوم الجولان لم تتغير، سواء تمّ الدفع إلكترونيًا أو حضوريًا، مشيرة إلى أنّ المنصة ستُفَعَّل تدريجيًا حسب الأصناف:

* معلوم النقل التعويضي بداية من 10 جانفي،
* الأشخاص المعنويون وفق الرزنامة المعمول بها (مارس، أفريل، ماي…)،
* مع المحافظة على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا.

نحو تقليص التعامل الورقي

وختمت بن سالم بالتأكيد على أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة رقمنة الخدمات العمومية، الهادفة إلى تقليص الوثائق الورقية، الحدّ من التدخل البشري، وتخفيف الضغط على القباضات المالية، بما يضمن سرعة الخدمة وشفافيتها.

يُذكر أنّ هذا الإجراء صدر في إطار قرار مشترك بين وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025 المؤرخ في 19 ديسمبر 2025.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320694

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 RD Congo CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Nigeria CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Tunisie CAN 2025 - Ouganda CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 3 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-8
17°-10
19°-11
15°-13
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :