ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع إيران ويبدو أنهم يريدون إبرام اتفاق

وقال ترامب "أجرينا محادثات جيدة جدا بشأن إيران. يبدو أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة. علينا أن نرى طبيعة هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنهم يرغبون فعلا في التوصل إلى صفقة، وهذا ما ينبغي عليهم فعله".وأضاف ترامب "في المرة الماضية قرروا ربما عدم المضي قدما، لكنني أعتقد أنهم يشعرون اليوم بشكل مختلف. سنرى ما سيكون عليه الاتفاق — وسيكون مختلفا عن المرة السابقة. وسنلتقي بهم مرة أخرى في أوائل الأسبوع المقبل".وعلى الرغم من إشادته بأجواء المحادثات، أعاد ترامب التذكير بالقطع البحرية الأمريكية الموجودة بالمنطقة وقال: "لدينا أرمادا كبيرة، أسطول ضخم يتجه إلى هناك، وسيصل قريبا. سنرى كيف ستسير الأمور. لن تتمكن إيران من الحصول على الأسلحة النووية ولدينا ما يكفي من الوقت للتوصل إلى اتفاق معها".وعندما سُئل عن المدة التي هو مستعد لانتظارها قبل اتخاذ القرار قال ترامب: "عليك أن تضع نفسك في موقع مناسب. لدينا متسع كبير من الوقت. إذا تذكرتم فنزويلا، لقد انتظرنا هناك لفترة، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران".