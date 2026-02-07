نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصحفي الهاشمي نويرة الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة.وجاء في بيان صادر عن نقابة الصحفيين أنها، تنعى ببالغ الحزن والأسى إلى الأسرة الصحفية الوطنية والعربية والدولية، وإلى عموم الشعب التونسي، وفاة الهاشمي نويرة، الصحفي والمحلل السياسي البارز، وأحد الوجوه المهنية والنقابية التي ساهمت بفاعلية في ترسيخ العمل الصحفي المنظم في تونس، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء.وذكرت نقابة الصحفيين، أن الفقيد قضى سنوات طويلة في العمل الصحفي، حيث اشتغل صحفيًا بعدد من الصحف التونسية، من بينها جريدتا الصباح والصحافة، وتولّى مسؤوليات تحريرية، وكان من الأسماء البارزة والمؤثرة في المشهد الإعلامي التونسي، وتحمّل مسؤوليات مهنية عربية بصفته مستشارًا باتحاد الصحفيين العرب، إلى جانب مساهمته في تدريب الصحفيين ودعم تطوّر الممارسة الإعلامية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.وكان الراحل من الفاعلين الأساسيين في العمل النقابي الصحفي، حيث ساهم بشكل متقدّم وفعلي في الانتقال التاريخي من جمعية الصحفيين التونسيين إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأسهم في تثبيت الإطار النقابي الجديد قانونيًا وتنظيميًا. كما كان له دور مهم في تعزيز حضور النقابة ومكانتها عربيًا ودوليًا، عبر توطيد علاقاتها مع المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية، والعمل على دعم إشعاعها والدفاع عن قضايا الصحفيين التونسيين في المحافل الخارجية.وتقدمت نقابة الصحفيين بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه وأصدقائه ومحبيه.