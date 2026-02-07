Babnet   Latest update 07:42 Tunis

في خطوة مفاجئة.. مغني الراب البريطاني الشهير سنترال سي "Central Cee" يعلن اعتناقه الإسلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6986d5997e2cb4.07103509_nfpegqokjmihl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 07:01
      
أعلن مغني الراب البريطاني الشهير سنترال سي "Central Cee" خلال بث مباشر على مواقع التواصل، اعتناقه الإسلام، مؤكدا أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في حياته الشخصية والروحية.

وقال مغني الراب البالغ من العمر 25 عاما، وسط تهاني أصدقائه: "لقد غيرت اسمي ونطقت الشهادتين، أنا مسلم الآن".


وبهذا الإعلان، وضع حدا للتكهنات حول ديانته التي لم يعلن عنها رسميا من قبل.


وأبدى فنان الراب في حديثه عبر البث المباشر مشاعره تجاه هذا التحوّل، مشيرا إلى أنه قرار شخصي نابع من قناعاته العميقة ورغبته في البحث عن السلام الداخلي والتقرب من الله.

وأكد سنترال سي أن اعتناق الإسلام نقطة انطلاق لتغيير مسار حياته بشكل إيجابي.

وأشار سنترال سي العضو البارز في فرقة "باند فور باند"، إلى أنه اتخذ اسما جديدا مرتبطا بدينه الإسلام، وإن لم يكشف عنه رسميا بعد.

ولقي هذا الإعلان تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم، كون أن سنترال سي لم يسبق له أن أعلن عن ديانته أو ميوله الروحية في السابق.

وتداول الجمهور مقاطع من البث المباشر مع تعليقات مؤيدة وتشجيعية، معبّرين عن تقديرهم لقراره الشخصي.


ويعتبر "Central Cee" من أبرز نجوم الراب في المملكة المتحدة والعالم وقد حقق شهرة واسعة بفضل أسلوبه المميز وكلماته القريبة من الواقع، ما جعل لإعلان اعتناقه الإسلام صدى كبيرا في الوسط الفني والإعلامي.

وُلد سنترال سي في 4 جوان 1998 في لندن لأم إنجليزية وأب من أصول غيانية وصينية، وقد اتسمت طفولته بانفصال والديه في سن السابعة.

نشأ مع والدته وشقيقه الأصغر منه في منطقة شيبردز بوش غرب لندن.

مسيرته الموسيقية بدأت بظهوره في مسلسل "Fire in the Streets" عام 2014، وانطلقت فعلياا مع ريمكس أغنية Ain't On Nuttin في جانفي 2015، لكن أغنية "Day in the Life" التي صدرت في 14 جوان 2020 هي التي رفعته إلى قمة مشهد موسيقى الدرل البريطانية، مما جعله نجما لا يشق له غبار في هذا النوع الموسيقي.
