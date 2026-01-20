عامر بحبة يحذّر من وضع جوي خطير وأمطار قياسية بعدد من الولايات

قدّم، الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس، متابعة خاصة لتطوّر الأوضاع الجوية، محذّرًا منبعدد كبير من الولايات.وأوضح بحبة، خلال تدخّله في برنامجعلى اذاعة الجوهرة ، أنتُظهر تصنيف عدد من الولايات باللون، مشيرًا إلى أن(تونس، أريانة، منوبة، بن عروس) إلى جانبتقع ضمن المناطق الأكثر خطورة، مع تسجيل يقظة برتقالية بعدد من ولايات الوسط الشرقي والجنوب.وأكد تسجيلخلال الساعات الماضية، من بينها، وبمحطات خاصة، إضافة إلىوفق محطات المعهد، مع ترجيح ارتفاع هذه الأرقام نظرًا لتواصل الهطول. كما أشار إلىبعدد من مناطق الساحل، خاصة، وما رافقها منوفي ما يخص الوضع البحري، نبّه إلىقد يبلغويصل إلى مستويات أعلى داخل البحر، محذرًا من مخاطر على المنشآت القريبة من الشريط الساحلي، مع طمأنة بأن الأحياء البعيدة نسبيًا عن البحر أقل عرضة للغمر.وبيّن الخبير أن أسباب هذه الحالة تعود إلىيتمركز ويتحرك بما يولّد، وهي من أكثر الوضعيات المسببة للأمطار الغزيرة والفيضانات في تاريخ تونس، مؤكدًا أنوأنوقد تمتد إلىوختم بحبة بدعوة المواطنين إلى، وتجنّب المجاري والأودية والطرقات المنخفضة، والالتزام بتعليمات الحماية المدنية، مع متابعة المستجدات الرسمية نظرًا لتواصلبعدد من الجهات.