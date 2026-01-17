لمصلحة من تجاهل الاحتقان صلب قطاع البنوك والمؤسسات المالية؟

مرتجى محجوب



يعيش قطاع البنوك والمؤسسات المالية منذ أشهر على وقع احتقان وانسداد كلي لكل سبل التواصل بين ممثلي موظفي القطاع من جهة، وبين المجلس البنكي والمالي ممثل الأعراف من جهة أخرى.



المسألة ليست متعلقة بزيادات سنواتالتي أخذت فيها الحكومة بزمام المبادرة والحسم سواء في القطاعين العام أو الخاص، بل تتعلّق بـالمتخلدة بذمة المؤسسات المعنية، علاوة علىعلى الموظفين، والذي لم يجد طريقه إلى الواقع ليوم الناس هذا.نعلم جيدًاومدى مساهمته في، فما بالك بفترة حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي ككل.وبكل موضوعية ودون أدنى انحياز لطرف على حساب الآخر، فإنلطالما أبدت استعدادها للحوار والتفاوض من أجلوالاحتقان داخل القطاع، وقد بادرت في نفس السياق بإلغاءكان مبرمجًا في نهاية السنة الإدارية الفارطة، تغليبًاقبل كل شيء.في المقابل، أبدى، ممثل المساهمين،، وكأن— الذين لم يتوانوا عن العمل والتضحيات في أصعب الفترات وأخطرها، وليسإلا شاهدًا على ما واجهه أبناء القطاع من مخاطر بكل رباطة جأش ودون أي تعطل لمصالح الحرفاء والمواطنين على حد سواء — مسألةأتساءل، وبكل موضوعية:رغم عديد النداءات والتحركات؟يصب احتقان القطاع وربما التوجه نحولا طائل منها؟ألا يستحق، على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات وما يتعرضون له من ضغوطات،كما تحصلت عليها جل القطاعات، وآخرهاخصوصًا وأنقد بُرمجت في، ليتم إثرهالمطالب الشغالين.أعتقد أنه، سلطة الإشراف على البنوك — والذي ليس هو بدوره بمنأى عن الاحتقان مع موظفيه — أن يبادربتقريب وجهات النظر ولمّ شمل جميع الممثلين على، لن تخرج منها منتصرة إلاوأبناؤها منأوأتمنى ذلك في القريب العاجل، لأن، وفي ظل، لا يتحمل، بل يحتاج إلى أنتغليبًا