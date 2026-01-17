الترجي الرياضي يصدر نشرة صحية بخصوص ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي وقصي معشة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b3b11cc5232.96940785_lonepfhigqkmj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الترجي الرياضي عن تواصل غياب مدافعيه ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي، إثر تعرّضهما لإصابات عضلية خلال مشاركتهما مع المنتخبين التونسي والجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الجارية بالمغرب.



وأوضح فريق باب سويقة، عبر صفحته الرسمية، أن اللاعبين لم يتعافيا كليًا، ما استوجب منحهما مزيدًا من الراحة والعلاج، مضيفًا أنه سيتم إخضاعهما بعد أسبوعين لفحوصات بالأشعة للاطلاع على مدى تطوّر حالتهما الصحية.







ومن جهة أخرى، كشف الترجي الرياضي أن قصي معشة سيباشر مرحلة التأهيل البدني بداية من الأسبوع المقبل، بعد تعرّضه هو الآخر إلى إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق منذ أسبوع.

