Babnet   Latest update 08:48 Tunis

الترجي الرياضي يصدر نشرة صحية بخصوص ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي وقصي معشة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b3b11cc5232.96940785_lonepfhigqkmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 08:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الترجي الرياضي عن تواصل غياب مدافعيه ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي، إثر تعرّضهما لإصابات عضلية خلال مشاركتهما مع المنتخبين التونسي والجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الجارية بالمغرب.

وأوضح فريق باب سويقة، عبر صفحته الرسمية، أن اللاعبين لم يتعافيا كليًا، ما استوجب منحهما مزيدًا من الراحة والعلاج، مضيفًا أنه سيتم إخضاعهما بعد أسبوعين لفحوصات بالأشعة للاطلاع على مدى تطوّر حالتهما الصحية.


ومن جهة أخرى، كشف الترجي الرياضي أن قصي معشة سيباشر مرحلة التأهيل البدني بداية من الأسبوع المقبل، بعد تعرّضه هو الآخر إلى إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق منذ أسبوع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322032

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Nigeria CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:31
15:08
12:36
07:30
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
17°-11
17°-13
13°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026