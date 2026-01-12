Babnet   Latest update 09:05 Tunis

وليد الهيشري يكشف: فمة 20 مليار تفقدوا من خزينة جامعة كرة القدم وما يعرفوش وين مشاو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696497d7576938.92893113_meopqhngfkjil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 07:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني وليد الهيشري، مساء الأحد 11 جانفي، عن فقدان مبلغ مالي هام يناهز 20 مليون دينار من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وقال الهيشري، خلال حضوره في الأحد الرياضي، إنّ «ثمّة 20 مليار تفقدوا من ميزانية الجامعة، وإلى حدّ الآن ما يعرفوش وين مشاو»، مشيرًا إلى أنّ تحقيقًا جارٍ حاليًا للكشف عن ملابسات هذا الملف.


وأوضح أنّ هذه المسألة تمّ التطرّق إليها خلال الاجتماع التقييمي الأخير الذي أشرف عليه وزير الشباب والرياضة التونسي، بحضور وفد من المكتب الجامعي إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية من مدرّبين، محلّلين ولاعبين سابقين.
