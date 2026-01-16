Babnet   Latest update 16:06 Tunis

موزاييك ": احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد تهجم لفظيا على الطبوبي"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696a541b5303e5.74150431_hmqejgopklifn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 16:06
      
أفادت مصادر نقابية، في تصريحات لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، ممّن يعارضون مقترح تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى مارس 2026، قام يوم أمس الخميس بتوجيه هجوم لفظي حاد إلى الأمين العام نور الدين الطبوبي، مستعملاً عبارات وُصفت بغير اللائقة.

واعتبرت المصادر ذاتها أنّ ما حصل يُمثّل سابقة خطيرة داخل المنظمة النقابية، ويمسّ بأخلاقيات العمل النقابي والتقاليد التنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد، مشيرة إلى أنّ الوضع كاد يتطور لولا تدخل عدد من موظفي المنظمة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.


وأضافت المصادر أنّ الأمين العام تلقّى، على إثر الحادثة، اتصالات من اتحادات جهوية وهياكل قطاعية عبّرت عن رفضها واستنكارها لما جرى، مؤكدة تمسّكها باحترام الأطر التنظيمية وأدبيات الحوار داخل الاتحاد.


كما أعلنت نقابة موظفي الاتحاد العام التونسي للشغل موقفها الرافض لمثل هذه التصرفات، مؤكدة استعدادها للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمين العام أو الإساءة إلى رموز المنظمة وهياكلها، وفق ما نقلته ذات المصادر.
