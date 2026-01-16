Babnet   Latest update 08:36 Tunis

أمام البرلمان: مواطنون يحتجون على أحكام النفقة والطلاق والحضانة والنائب منال بديدة تؤكد ضرورة تنقيح القانون‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6969e5165c0120.71707496_gkqohlpnmjeif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 08:11 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نظّم، الجمعة 15 جانفي، عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب، احتجاجًا على ما اعتبروه تعرّضهم للظلم في بعض قضايا النفقة والطلاق والحضانة، مطالبين بمراجعة التشريعات المنظمة لهذه الملفات.

وأفادت منال بديدة، عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، بأنها تحاورت مع المحتجّين، مؤكدة أنها تتفق معهم في عديد النقاط وتختلف معهم في أخرى.


وفي مداخلة لها على إذاعة ديوان اف ام، اعتبرت بديدة أن القانون وُضع أساسًا للإصلاح، غير أنّ طريقة تطبيقه أفرزت، في بعض الحالات، انعكاسات سلبية على العلاقات داخل الأسرة.


وكانت النائبة قد أكدت، في تدوينة نشرتها تزامنًا مع الوقفة الاحتجاجية، أنّه أصبح من الضروري تنقيح قانون النفقة ضمن مقاربة شاملة تضمن حقوق المرأة والرجل على حدّ سواء، مع مراعاة مصلحة الأبناء.

وشدّدت على أنّ إعادة النظر في بعض أحكام النفقة والحضانة باتت اليوم أمرًا ملحًا حفاظًا على كرامة المواطن، مؤكدة أنّ أي تنقيح تشريعي يجب أن يهدف إلى استقرار الأسرة، لا إلى تحويل القانون إلى أداة تعسّف تمسّ من حقوق أحد الأطراف على حساب الآخر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321980

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
16°-12
17°-11
16°-12
14°-11
  • Avoirs en devises 25173,7
  • (15/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36194 DT
  • (15/01)
  • 1 $ = 2,89968 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026