معلم يعاقب تلميذته بإعداد صحن معكرونة بالعلوش لعائلة فقيرة
أثار المعلّم توفيق الكوكي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره تدوينة كشف فيها عن طريقة غير تقليدية لمعاقبة إحدى تلميذاته التي لم تُنجز واجبها المدرسي.
وأوضح الكوكي أنّه خيّر التلميذة بين البقاء في المدرسة لمدة أربع ساعات إضافية أو إعداد صحن معكرونة بالعلوش على نفقتها الخاصة ليكون عشاءً لعائلة فقيرة، مبيّنًا أنّ التلميذة اختارت طواعية الحلّ الثاني.
وأضاف المعلّم أنّ العائلة المعنية تضمّ شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرًا أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن العقاب التربوي الهادف الذي يسعى إلى ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية لدى التلاميذ.
وقد لاقت المبادرة تفاعلًا متفاوتًا بين مؤيّدين ومنتقدين، فيما عبّر الإعلامي رفيق بوشناق عن دعمه لهذه الخطوة، معتبرًا أنّها تُنمّي لدى التلميذ حسّ التفاعل مع محيطه وتشجّعه على مساعدة الفئات الهشّة.
