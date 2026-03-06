Babnet   Latest update 10:53 Tunis

الخارجية الإيرانية: إيران ستواصل القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "حتى آخر جندي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa9f408f9784.68114568_iojnlpkmfhqeg.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 10:28
      
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أن إيران تعتزم مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "حتى آخر جندي وآخر رصاصة"، مؤكداً أن طهران "لا تملك خياراً آخر".

وقال خطيب زاده في تعليق لوسائل إعلام هندية : "إن الأميركيين والإسرائيليين يشنون هجوماً ضدنا ويحاولون إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بإيران".


وأضاف المسؤول الإيراني "لا خيار أمامنا سوى المقاومة حتى آخر رصاصة وآخر جندي".


وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت أكبر المدن الإيرانية. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، فيما دعت الإدارة الأمريكية الإيرانيين علناً إلى التحرك ضد حكومتهم وتولي السلطة.

ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
