توزر: نغمة وحكاية في افتتاح مهرجان المدينة بدقاش من 5 إلى 14 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aaba2a11df80.63659242_mqfnoekpglihj.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026
      
افتتح مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان المدينة بدقاش من ولاية توزر بعرض تنشيطي للأطفال وعرض حكواتي بعنوان "نغمة وحكاية" للفنان منتصر العميري.
وأقيم العرض في فضاء دار الثقافة دقاش على إثر إمضاء اتفاقية بين جمعية المهرجان وإدارة دار الثقافة. ويجمع العرض الذي تابعه جمهور المدينة، بين الحكاية والأنغام التراثية والأحاجي والحكاية الشعبية المستمدة من التراث التونسي. وقد لاقى العرض استحسان الجمهور المتابع.
وأشار فاروق الخالدي رئيس جمعية مهرجان المدينة بدقاش إلى أن العرض الافتتاحي كان في مستوى تطلعات جمهور المهرجان لا سيما وأن التظاهرة تستقطب جمهورا من مدينة دقاش والمناطق المجاورة.

ويؤثث العرض الصوفي ننده الأسياد للموسيقي محمد البسكري السهرة الثانية المبرمجة مساء اليوم 6 مارس ليقدم المهرجان في سهرة 8 مارس الموسيقى الشبابية بتشجيع المواهب الموجودة في الجهة من خلال سهرة يقدم فيها ياسين الرويسي ومنصف البنزرتي عرضا موسيقيا شبابيا .
وتخصص سهرة 9 مارس للأطفال من خلال عرض مسرحي يحمل عنوان "عودة الروح" سيقام في الفضاء الداخلي لدار الثقافة، كما تتواصل الفقرات الموجهة للأطفال يوم 10 مارس بسهرة تنشيطية متنوعة.


ويعود المهرجان في سهرة يوم 11 مارس للموسيقى الصوفية من خلال عرض تقدمه مجموعة الخضر حسين من مدينة نفطة، كما تتيح هذه الدورة الفرصة لمحبي الفن الصوفي لمتابعة عرض ضخم يضم 39 عازفا ومجموعة كبيرة من المنشدين وهو عرض التخميرة للفنان مراد باشا، قبل أن تختتم الدورة يوم 14 مارس بسهرة الفن الطربي يحييه الفنان سامي الزرقاني.
وبين رئيس جمعية المهرجان أن كافة العروض تحتضنها دار الثقافة دقاش إما في الفضاء الداخلي "قاعة العروض" أو في الفضاء الخارجي وهو فضاء مفتوح بإمكانه استيعاب جمهور غفير.
يشار إلى أنه بالتزامن مع فقرات مهرجان المدينة بدقاش تقام في منطقة المحاسن من نفس المعتمدية ليالي رمضان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
