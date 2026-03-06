واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية لاستهداف القوات الأمريكية

هجمات إيرانية على مواقع أمريكية



واشنطن: القدرات الإيرانية تتراجع



تحليل: الأقمار الصناعية الروسية قد تكون عاملا حاسما



أضرار قرب الأسطول الخامس الأمريكي



أفادت صحيفةالأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية، بأن، في خطوة اعتبرتها الصحيفة مؤشرا علىووفق المصادر ذاتها، فقد بدأت روسيا منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي،، بما في ذلكوأشار أحد المصادر إلى أن هذه الجهود تبدو "واسعة النطاق"، في حين لم تردعلى طلب للتعليق، بحسب الصحيفة.وتأتي هذه المعطيات في ظل، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، الأحد الماضي في الكويت، عنكما أطلقت إيراناستهدفت مواقع عسكرية أمريكية وسفارات ومنشآت مختلفة في الشرق الأوسط.في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن، شملتوفي تعليقها على تطورات الحرب، قالتإن "النظام الإيراني يتعرض لضربات قوية"، مشيرة إلى أن، مع تدمير قدراته البحرية والإنتاجية.من جهته، أكدأن، وذلك ردا على سؤال حول دور الدولتين في دعم إيران.ورجح محللون أن، التي استهدفتوقالت، الخبيرة في الشؤون العسكرية الروسية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الضربات الإيرانية بدتوأضافت أن، ما يجعلفي تحديد الأهداف.بدورها، اعتبرت الباحثةمن مركز بيلفر بجامعة هارفارد أن الهجمات الإيرانية اتسمت، مشيرة إلى أن بعض الضرباتوفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأنتعرض لأضرار نتيجةخلال عطلة نهاية الأسبوع.