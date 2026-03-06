واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية لاستهداف القوات الأمريكية
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية، بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية تتعلق بمواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرتها الصحيفة مؤشرا على انخراط غير مباشر لموسكو في الحرب الدائرة بالمنطقة.
ووفق المصادر ذاتها، فقد بدأت روسيا منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي، تزويد طهران بمعلومات حول مواقع الأصول العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.
وأشار أحد المصادر إلى أن هذه الجهود تبدو "واسعة النطاق"، في حين لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على طلب للتعليق، بحسب الصحيفة.
هجمات إيرانية على مواقع أمريكيةوتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على أهداف أمريكية في المنطقة، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، الأحد الماضي في الكويت، عن مقتل ستة جنود أمريكيين وإصابة آخرين.
كما أطلقت إيران آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية ومئات الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية أمريكية وسفارات ومنشآت مختلفة في الشرق الأوسط.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن الحملة العسكرية المشتركة استهدفت أكثر من 2000 هدف داخل إيران، شملت مواقع للصواريخ الباليستية وأصولا بحرية ومراكز قيادة.
واشنطن: القدرات الإيرانية تتراجعوفي تعليقها على تطورات الحرب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن "النظام الإيراني يتعرض لضربات قوية"، مشيرة إلى أن الرد الصاروخي الإيراني يتراجع تدريجيا، مع تدمير قدراته البحرية والإنتاجية.
من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن روسيا والصين لا تمثلان عاملا حاسما في الصراع، وذلك ردا على سؤال حول دور الدولتين في دعم إيران.
تحليل: الأقمار الصناعية الروسية قد تكون عاملا حاسماورجح محللون أن تبادل المعلومات الاستخباراتية يتماشى مع نمط الهجمات الإيرانية الأخيرة، التي استهدفت أنظمة الرادار ومراكز القيادة والسيطرة والبنية التحتية العسكرية.
وقالت دارا ماسيكوت، الخبيرة في الشؤون العسكرية الروسية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الضربات الإيرانية بدت دقيقة للغاية واستهدفت رادارات الإنذار المبكر ومراكز القيادة.
وأضافت أن إيران تمتلك عددا محدودا من الأقمار الصناعية العسكرية، ما يجعل الصور والمعلومات التي يمكن أن توفرها القدرات الفضائية الروسية ذات قيمة كبيرة في تحديد الأهداف.
بدورها، اعتبرت الباحثة نيكول غراجيفسكي من مركز بيلفر بجامعة هارفارد أن الهجمات الإيرانية اتسمت بمستوى مرتفع من التعقيد والدقة، مشيرة إلى أن بعض الضربات نجحت في اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية.
أضرار قرب الأسطول الخامس الأمريكيوفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن مبنى مجاورا لمقر الأسطول الخامس الأمريكي في الجفير بالبحرين تعرض لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
