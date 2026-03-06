اتحاد الكتاب التونسيين يدعو الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي الى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة "المسار نات"

دعت، الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين، الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي الى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة "المسار نات".وأضافت الهيئة، في بلاغ نشر بصفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يمكن للراغبين في المشاركة ارسال نصوصهم النقدية والابداعية على الرابط التالي yassmazen@gmail.comوذكرت، في هذا الصدد، كل الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي والادبي في تونس وخارجها أنها قد شرعت في العمل على اعادة نشر مجلة "المسار" ورقيا والكترونيا، وذلك بهدف اعادة المظلة الجامعة للكتاب التونسيين.كما أكدت أن اتحاد الكتاب التونسيين يحرص على تدعيم حضور الكاتب التونسي بمختلف المحافل ويحرص على الوقوف الى جانبه لتأمين اشعاع انتاجه داخل الوطن وخارجه، وفق ذات المصدر.يشار الى أن العدد الاول من مجلة "المسار" صدر في خريف سنة 1988، وأداره أنذاك، محمد العروسي المطوي، ثم الميداني بن صالح.رصد