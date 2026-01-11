لوكا زيدان في قلب العاصفة.. ماذا حدث بعد صافرة نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا؟

تحول حارس مرمى منتخب الجزائر لوكا زيدان إلى محور لحدث دراماتيكي في كأس إفريقيا 2025 إذ انخرط في اشتباكات جماعية عنيفة اندلعت فور إعلان نهاية مواجهة "الخضر" ونيجيريا في ربع النهائي.



وكان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين قد افتتح التسجيل لـ"النسور الخضر" في الشوط الثاني، قبل أن يضاعف زميله أكور آدمز النتيجة، ليؤهل نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.



Grosse altercation entre les joueurs algériens et les arbitres puis les joueurs du Nigeria.



Luca Zidane dans une colère noire ! pic.twitter.com/vcf4gy8gDI — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 10, 2026

وانصب جام غضب الطاقم الفني واللاعبين الجزائريين على طاقم التحكيم، حيث وجهوا انتقادات لاذعة للحكم عيسى سي، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء بدت "واضحة" إثر لمسة يد على المدافع النيجيري سيمي أجاي، وإشهاره ست بطاقات صفراء في وجه لاعبي "محاربو الصحراء".ومع صافرة النهاية، تصاعدت حدة التوتر بين اللاعبين والطاقمين الفنيين، لتتفجر مناوشات ساخنة في منتصف الملعب.وفي قلب الحدث، اشتبك لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مع لاعب وسط نيجيريا فيسايو ديلي-باشيريو في مشهد تطور إلى تدافع بالأيدي جذب إليه لاعبين ومسؤولين من الطرفين.وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، فقد تم فصل اللاعبين سريعا عن بعضهما، حيث سحب زملاء ديلي-باشيريو زميلهم بعيدا عن المكان لاحتواء الموقف.وبات من المؤكد أن تفتح لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقا موسعا في الأحداث، بناء على تقرير مراقب المباراة الذي يتوقع أن يتضمن رصدا دقيقا للاشتباكات والاعتداءات اللفظية.المصدر: "talksport"