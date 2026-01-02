Babnet   Latest update 18:31 Tunis

في بيروت.... "رقصت عارية" فأُقفل المطعم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69580004182df8.49657031_nmkplehqfjgoi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 18:25 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أصدرت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، قرارا يقضي يإقفال مطعم في منطقة الأشرفية، عقب فضيحة شهدها، تمثلت بإقدام امرأة على خلع ملابسها والرقص على أنغام الموسيقى عارية.

وحسب ما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، فقد صدر قرار بإقفال مطعم "ليزا" في بيروت – الأشرفية، على خلفية تنظيم عرض ترفيهي تخلّله رقص اعتُبر منافيا للآداب العامة خلال ليلة رأس السنة، وذلك لمخالفته القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأخلاق العامة والعروض الظاهرة للجمهور".


وأبدى عدد من مرتادي المطعم امتعاضهم من هذا المشهد، في حين أثار موجة تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط آراء رأت أن ما حدث لا يليق بمكان عام مخصص للترفيه، ويتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة.


وأشارت معلومات متداولة إلى أن لم تكن من ضمن طاقم العروض أو الجهة المشرفة على السهرة، وإنما حضرت بصفتها زائرة عادية.

وذكرت مصادر أن ما جرى وقع بشكل مفاجئ، حيث دخلت المعنية إلى دورة المياه بعد وصولها، ثم خرجت مرتدية زيّ رقص، قبل أن تُقدم لاحقا على نزع ملابسها بالكامل أثناء الرقص.

وبيّنت المصادر أن تُدعى رامي، وهي شخص خضع لعملية تحول جنسي، بعد أن أجرت سابقا عددا من الإجراءات الطبية والجراحية المرتبطة بهذا التحول.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321259

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
22°-11
22°-13
19°-12
16°-11
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026