في بيروت.... "رقصت عارية" فأُقفل المطعم

أصدرت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، قرارا يقضي يإقفال مطعم في منطقة الأشرفية، عقب فضيحة شهدها، تمثلت بإقدام امرأة على خلع ملابسها والرقص على أنغام الموسيقى عارية.



وحسب ما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، فقد صدر قرار بإقفال مطعم "ليزا" في بيروت – الأشرفية، على خلفية تنظيم عرض ترفيهي تخلّله رقص اعتُبر منافيا للآداب العامة خلال ليلة رأس السنة، وذلك لمخالفته القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأخلاق العامة والعروض الظاهرة للجمهور".



وأبدى عدد من مرتادي المطعم امتعاضهم من هذا المشهد، في حين أثار موجة تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط آراء رأت أن ما حدث لا يليق بمكان عام مخصص للترفيه، ويتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة.وأشارت معلومات متداولة إلى أن لم تكن من ضمن طاقم العروض أو الجهة المشرفة على السهرة، وإنما حضرت بصفتها زائرة عادية.وذكرت مصادر أن ما جرى وقع بشكل مفاجئ، حيث دخلت المعنية إلى دورة المياه بعد وصولها، ثم خرجت مرتدية زيّ رقص، قبل أن تُقدم لاحقا على نزع ملابسها بالكامل أثناء الرقص.وبيّنت المصادر أن تُدعى رامي، وهي شخص خضع لعملية تحول جنسي، بعد أن أجرت سابقا عددا من الإجراءات الطبية والجراحية المرتبطة بهذا التحول.