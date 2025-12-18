Babnet   Latest update 12:57 Tunis

الجزائر: رحلات وهمية نحو تونس وعروض وهمية من وكالات أسفار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943dab8d97593.98587188_mfonghekjilpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 11:36 قراءة: 1 د, 12 ث
      
كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود عن تورّط شبكات منظمة في استغلال منحة السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين، وتحويلها من إجراء اجتماعي داعم إلى مصدر إشكالات ومخالفات.

وخلال كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن المنحة، التي كان الهدف منها تسهيل تنقل المواطنين، تحولت بفعل ممارسات غير قانونية من نعمة إلى نقمة، نتيجة تدخل سماسرة ووسطاء، من بينهم بعض وكالات الأسفار، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية.




وأشار سعيود إلى أن الحكومة قامت بـتقييم دقيق للوضع بالتنسيق مع الجانب التونسي، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف عن تورط بعض وكالات السفر في تنظيم تحركات مشبوهة لمواطنين جزائريين، عبر أساليب احتيالية تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من العملة الصعبة.

وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وضمان توجيه المنح الحكومية إلى مستحقيها الحقيقيين، دون السماح باستغلالها من قبل جهات غير مسؤولة.


وفي السياق ذاته، نقل الصحفي الجزائري عبد السلام سيكة لإذاعة موزاييك أن بعض وكالات الأسفار تستغل منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، من خلال استثمار فرق العملة وصرفها في السوق السوداء.

وأضاف أن هذه الوكالات تعتمد كذلك على عروض سياحية وهمية، تقوم بموجبها بإدخال جزائريين إلى تونس لمدة سبعة أيام فقط للانتفاع بالمبلغ، قبل العودة مجددًا إلى الجزائر، في ممارسات وصفت بأنها تحايل منظم على الغاية الأصلية للمنحة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320445


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :