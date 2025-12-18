الجزائر: رحلات وهمية نحو تونس وعروض وهمية من وكالات أسفار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943dab8d97593.98587188_mfonghekjilpq.jpg width=100 align=left border=0>

كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود عن تورّط شبكات منظمة في استغلال منحة السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين، وتحويلها من إجراء اجتماعي داعم إلى مصدر إشكالات ومخالفات.



وخلال كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن المنحة، التي كان الهدف منها تسهيل تنقل المواطنين، تحولت بفعل ممارسات غير قانونية من نعمة إلى نقمة، نتيجة تدخل سماسرة ووسطاء، من بينهم بعض وكالات الأسفار، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية.











وأشار سعيود إلى أن الحكومة قامت بـتقييم دقيق للوضع بالتنسيق مع الجانب التونسي، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف عن تورط بعض وكالات السفر في تنظيم تحركات مشبوهة لمواطنين جزائريين، عبر أساليب احتيالية تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من العملة الصعبة.



وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وضمان توجيه المنح الحكومية إلى مستحقيها الحقيقيين، دون السماح باستغلالها من قبل جهات غير مسؤولة.





وفي السياق ذاته، نقل الصحفي الجزائري عبد السلام سيكة لإذاعة موزاييك أن بعض وكالات الأسفار تستغل منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، من خلال استثمار فرق العملة وصرفها في السوق السوداء.



وأضاف أن هذه الوكالات تعتمد كذلك على عروض سياحية وهمية، تقوم بموجبها بإدخال جزائريين إلى تونس لمدة سبعة أيام فقط للانتفاع بالمبلغ، قبل العودة مجددًا إلى الجزائر، في ممارسات وصفت بأنها تحايل منظم على الغاية الأصلية للمنحة.

وأشار سعيود إلى أن الحكومة قامت بـبالتنسيق مع الجانب التونسي، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيهانهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف عنفي تنظيم، عبرتهدف إلىوأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار، وضمان توجيه، دون السماح باستغلالها من قبل جهات غير مسؤولة.وفي السياق ذاته، نقل الصحفي الجزائريلإذاعةأنتستغل، من خلالوصرفها فيوأضاف أن هذه الوكالات تعتمد كذلك على، تقوم بموجبها بإدخال جزائريين إلى تونس لمدةفقط للانتفاع بالمبلغ، قبل العودة مجددًا إلى الجزائر، في ممارسات وصفت بأنهاعلى الغاية الأصلية للمنحة.