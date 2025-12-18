المغرب ضد الأردن: من يحسم لقب كأس العرب 2025؟

يُسدل الستار على كأس العرب 2025 من ملعب لوسيل المونديالي، حيث يلتقي منتخب المغرب ومنتخب الأردن في نهائي مرتقب يعد بمواجهة مغلقة وصراع تكتيكي وبدني من الطراز الرفيع، أمام حضور جماهيري يقارب 90 ألف متفرج.



يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات متكافئة وأحقية واضحة للتتويج. فالمنتخب الأردني، أحد أقوى فرق البطولة، بلغ النهائي بعد تجاوز منتخبات كبيرة في طريقه، أبرزها مصر والعراق والسعودية. في المقابل، يواصل المنتخب المغربي تأكيد تفوق الكرة المغربية قارياً ودولياً، في امتداد لنتائج مميزة حققها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في 2025.



مواجهة خاصة بين السكتيوي والسلامي



الأردن: واقعية دفاعية وقوة هجومية



المغرب: دفاع صلب ونجاعة هجومية



نهائي مغلق وحسم على التفاصيل



وبالانضباط التكتيكي نفسه والصلابة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، حسم المغرب نصف النهائي أمام، بينما تفوق الأردن على، ليضرب الفريقان موعداً في المشهد الختامي.بعيداً عن الجوانب الفنية، يحمل النهائي طابعاً خاصاً بين مدربين مغربيين تجمعهما علاقة صداقة وزمالة، همامدرب المغرب والمدير الفني للأردن.يسعى السكتيوي للإبقاء على اللقب عربياً في القارة الإفريقية بعد تتويج الجزائر في نسخة 2021، فيما يتطلع السلامي لقيادة “النشامى” إلىفي تاريخهم.السلامي، الذي سبق له العمل ضمن الطاقم الفني لمنتخب المغرب سنة 2018، يطمح لتكرار تفوقه الأخير بعد إقصاء السعودية، وإكمال رحلة مميزة مع منتخب الأردن.لم يتأثر المنتخب الأردني بغياب نجمهالذي تعرض لإصابة قوية في ربع النهائي، إذ تحولت الغيابات إلى دافع معنوي للاعبين، ونجح الفريق في تقديم أداء متماسك، مع بروز أسماء مثلومن المنتظر أن يواصل السلامي النهج الواقعي بخطة، مع كثافة في وسط الميدان والاعتماد على المرتدات. ورغم الطابع الدفاعي، يبقى الأردن، ويملك هداف المسابقةعلى الضفة الأخرى، يقدم طارق السكتيوي نموذجاً تدريبياً لافتاً، يقوم على التواضع والانضباط والعمل الجماعي. وقد انعكس ذلك على أداء “أسود الأطلس”، الذين يملكون، إذ لم تستقبل شباكهم سوى، مع تألق الحارسالذي حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات.يعتمد المنتخب المغربي على تنظيم دفاعي محكم ونجاعة هجومية واضحة، مع أسماء قادرة على صناعة الفارق مثل، إضافة إلى أدوار هجومية فعالة من المدافعين، أبرزهمفي الكرات الثابتة.تشير كل المعطيات إلى نهائي مغلق قليل الأهداف، قد يمتد إلى، في ظل الصراع التكتيكي بين خطتيللأردن وللمغرب.وسيلعبدوراً حاسماً في مواجهة يتابعها عشرات الملايين عبر العالم.يبقى السؤال مفتوحاً حتى صافرة النهاية:المصدر الجزيرة