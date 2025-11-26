المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس

وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي "أُحيط علما برسالة الرئيس سعيّد ومضمونها، ويُذكّر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل – 'الطرف الذي أثار الجدل' – حائز على جائزة نوبل للسلام تقديرا لمساهمته في إرساء قواعد ديمقراطية تعددية". وأضاف المتحدث أن الرئيس التونسي اعتبر لقاء بيرّوني بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "خرقا للبروتوكول الدبلوماسي وعملا خارج نطاق القنوات الرسمية".ويوم الاثنين الماضي، التقى سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيرّوني، بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، مشيدا بدور الاتحاد البارز في الحوار الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وشدد على استمرار التعاون مع المجتمع المدني في تونس.