المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f89c9fdd31261.78356787_nhoplikemgfjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 19:58
      
علّقت المفوضية الأوروبية على استدعاء الرئيس قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيرّوني، لإبلاغه "احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة"، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فجر اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية أنور العنوني، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، إن "على الدبلوماسيين، أينما كانوا في العالم، الانخراط في حوار مع جميع الجهات المعنية داخل بلدان اعتمادهم"، موضحا أن ذلك "يشمل التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي أسهمت في دعم التعاون الثنائي وتعزيز قنوات الحوار".



وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي "أُحيط علما برسالة الرئيس سعيّد ومضمونها، ويُذكّر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل – 'الطرف الذي أثار الجدل' – حائز على جائزة نوبل للسلام تقديرا لمساهمته في إرساء قواعد ديمقراطية تعددية". وأضاف المتحدث أن الرئيس التونسي اعتبر لقاء بيرّوني بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "خرقا للبروتوكول الدبلوماسي وعملا خارج نطاق القنوات الرسمية".
ويوم الاثنين الماضي، التقى سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيرّوني، بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، مشيدا بدور الاتحاد البارز في الحوار الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وشدد على استمرار التعاون مع المجتمع المدني في تونس.


